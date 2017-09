Gairah Bercinta Kembali Meningkat, Siap-Siap Konsumsi Tiram dan 3 Makanan Pilihan

SAAT kondisi tidak fit, seringnya memengaruhi gairah bercinta Anda dan pasangan jadi tidak maksimal. Solusinya ternyata mudah. Apakah itu?

Kecapekan kerja, stres, serta kurang istirahat menjadi faktor Anda tak lagi bergairah di tempat tidur. Padahal, istri Anda sudah berpenampilan seksi, tetapi itu tak membuat libido Anda naik.

Jika didiamkan terus akan menjadi masalah, bahkan bisa merusak hubungan Anda dan pasangan. Untuk kembali bergairah, cobalah mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan gairah seksual Anda.

Nah, di bawah ini ada sederet jenis makanan yang bisa kalian konsumsi, agar stamina tak loyo dan gairah bercinta meningkat lagi:

1. Tiram

Kelezatan seafood yang satu ini sudah mendapat reputasi sebagai afrodisiak berkat tingginya tingkat seng. Nutrisi ini dapat membantu menghasilkan sperma dan meningkatkan libido.

2. Asparagus

Sayuran dianggap bukan saja baik untuk kesehatan. Genie James, penulis In the Mood Again, merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan penyimbang hormon alami seperti asparagus untuk meningkatkan gairah seks.

3. Telur

Telur bukan hanya merupakan simbol kuno kesuburan, tapi juga mengandung tingginya vitamin B5 dan B6 yang membantu menyeimbangkan kadar hormon dan melawan stres.

4. Ikan

Lemak ikan yang tepat dapat dikaitkan dengan peningkatan gairah seks, seperti mackerel, herring, trout, sarden, dan tuna albacore mengandung asam lemak omega-3. Itulah salah satu alasan mengapa pria yang memiliki libido rendah mengonsumsi suplemen minyak ikan. Demikian ditulis situs Popular.

