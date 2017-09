OKEZONE WEEK-END: Tiffany "SNSD" hingga Jessica Alba Tampil Menawan Berbatik

TIDAK dapat dipungkiri lagi bahwa batik merupakan warisan budaya Nusantara yang memiliki nilai tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika batik menjadi salah satu ikon fashion yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia maupun Internasional. Buktinya sejumlah artis dan tokoh dunia juga sempat mengenakan baju batik saat menghadiri berbagai acara penting.

Dilansir Okezone dari berbagai sumber, berikut deretan artis yang pernah mengenakan kain batik khas Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan sangat konsisten mengenakan busana tersebut.

BACA JUGA:

Jadi Saksi Pernikahan Putri Ketua DPD RI Oesman Sapta Oedang, Jokowi-JK Tampil Berjas dengan Dasi Beda Warna

Gaya Menggemaskan Pangeran George Berbalut Seragam Rp6,4 Jutaan saat Hari Pertama Sekolah

Tiffany dan Seohyun Girls Generation

Para pencinta K-Pop mungkin sudah mengetahui bahwa salah satu girlband asal Negeri Ginseng itu juga sangat suka mengenakan batik khas Indonesia. Pada Hari Batik Nasional 2014, beredar sebuah foto yang menampilkan para personil Girls Generation tengah mengenakan batik Indonesia. Setelah ditesuri, foto tersebut ternyata hanya sebuah rekayasa semata. Namun jangan salah, beberapa personil Girls Generations yakni, Seohyun dan Tiffany, sempat mengenakan batik Indonesia saat menghadiri acara fashion show ternama di Kensington Gardens, London, Inggris.

Jessica Alba

Pada 2013 lalu, artis cantik Jessica Alba ternyata pernah terlihat mengenakan batik motif Parang Rusak asal Yogyakarta saat menghadiri acara Step-Up’s Fourth Annual Fashion Forward Luncheon. Kala itu, tampilan Jessica sempat menyita perhatian para tamu undangan dan juga media. Hal ini disebabkan karena Jessica mengenakan outfit dengan motif unik dan anti-mainstream, tidak seperti tamu undangan lainnya yang mengenakan cocktail dress atau gaun berwarna hitam. Berkat tampilannya yang sangat chic itu, Jessica menjadi salah satu artis yang mendapat ’10 Best Red Carpet Looks Ever’ versi fashion blogger in Style.

BACA JUGA:

Beredar Undangan Pernikahan Laudya Chintya Bella,Tamu Undangan Harus Kenakan Dresscode Ini!

Kini Giliran Tren Alis Kepang yang Jadi Viral

Reese Witherspoon

Peraih Oscar Reese Witherspoon juga sempat tertangkap kamera saat mengenakan mini dres bermotif batik yang dipadukannya dengan jaket denim dan topi fedora, saat keluar dari salah satu restoran. Artis yang namanya melejit lewat film Legaly Blonde ini, memang dikenal gemar mengenakan pakaian casual unbranded pada kegiatan sehari-harinya.

Tom Cruise

Siapa yang tidak tahu Tom Cruise? Aktor berparas tampan ini memang cukup terkenal setelah membintangi sejumlah film action, termasuk Mission: Impossible. Yang menariknya, dalam salah satu scene Mission : Impossible Rogue Nation, Tom Cruise terlihat mengenakan batik lengan panjang berwarna merah marun. Fakta unik ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia ketika trailer film tersebut dirilis pada 2015.