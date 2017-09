Melihat Kedekatan Calon Suami Laudya Cynthia Bella dengan Anak Perempuannya

ANGGAPAN bahwa seorang anak perempuan cenderung lebih dekat dengan ayahnya memang benar. Bahkan ada beberapa ungkapan seperti, "Dear Daddy, I may have found my prince. But I promise, you will always be my King", "A dad is a daughter's first love", "Dad my first love, my forever hero", "Daddy's little girl", dan masih banyak lagi ungkapan yang menunjukkan kedekatan ayah dan anaknya.

Hal ini pula yang terlihat pada calon suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran. Pria asal Malaysia itu sangat dekat dengan anak perempuannya yang bernama Aleesya. Di akun Instagram pribadi milik Engku Emran, @iamkumbre, banyak sekali foto-foto yang diunggah yang menunjukkan kedekatan mereka.

Inilah beberapa potret kedekatan Engku Emran dengan anak perempuannya yang berumur 8 tahun yang dirangkum Okezone, Jumat (8/9/2017);