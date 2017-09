Netizen Nangis Baca Doa Erra Fazira untuk Pernikahan Mantan Suaminya Bersama Laudya Cynthia Bella

TEPAT pada Jumat, 8 September 2017, pukul 18.57 waktu Kuala Lumpur, Engku Emran, pria asal Malaysia dengan fasih mengucap ijab qabul untuk meminang Laudya Cynthia Bella.

Sosok pria dari negeri tetangga itu, sebelumnya sempat membuat publik bertanya-tanya. Siapa pria beruntung yang berhasil mendapatkan hati aktris cantik kelahiran 24 Oktober 1988 itu?

Setelah ditelusuri oleh netizen, Engku Emran adalah seorang pengusaha media di Negeri Jiran. Ia adalah seorang duda yang sudah memiliki anak perempuan dari pernikahan sebelumnya bersama Erra Fazira, seorang model asal Malaysia.

Setelah bercerai hubungan keduanya tampak baik-baik saja. Mantan pasangan ini kompak bekerja sama dalam mengasuh anak. Sebelum menikah, Bella tampak sudah dekat juga dengan sang anak, bahkan sudah berkenalan dengan mantan istri calon suaminya kala itu.

Kini setelah Bella dan dengan Engku Emran resmi menikah, ucapan selamat dan doa mengalir dari untaian kata yang dirangkai indah oleh Erra Fazira di akun Instagram-nya beberapa menit setelah janji suci itu diucapkan. Wanita berhijab itu bahkan mengunggah foto ia bersama Bella dan anak perempuannya.

Kalimat-kalimat yang dituliskan Erra dalam bahasa Melayu membuat netizen salut akan hubungan dua wanita yang pernah mengisi hati Engku Emran itu sangatlah harmonis. Bahkan banyak yang terharu sampai menangis ketika membacanya. Erra mendoakan agar hubungan Bella dan mantan suaminya kekal abadi hingga surga.

"Alhamdulillahhhh.. Tahniah!! Buat ayah kepada Aleesya @iamkumbre dan@laudyacynthiabella diatas penyatuan cinta kalian.. moga berbahagia dan berkekalan hingga ke jannah. Penyatuan ini juga moga dapat mengeratkan lagi ukhwah antara Malaysia dan Indonesia.. Kita bersaudara dalam kejauhan.. kita saling mendoakan dan pupuk kasih sayang. Moga harmoni dan damai bersama. Amin. .

Anakanda ku, kini bertambah ahli keluarga Aleesya, maka bertambahlah hendaknya kasih sayang dan perhatian buat mu sayang.. Moga menjadi anak yg solehah dan punya jati diri yang disenangi dan dsayangi sentiasa. Mom will always support and pray for your happiness dunia dan akhirat. Love you so much my love!!!

.

Kepada pasangan mempelai ee dan bella.. moga kalian segera dikurniakan cahaya mata yg soleh dan solehah lagi comel! Pasti anakanda Aleesya tak sabar menanti adik.. Kalian sentiasa dalam doaku.. CONGRATULATIONS AGAIN!! Muahhhhh

Dari postingan itu akun @medinakuin menulis, "menangis bacanya. respect dengan sikap kak erra.sentiasa positif dan bersangka baik.semoga jodoh yang baik akan muncul buat mu jua kakak yang cantik.amin."