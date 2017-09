Cantik & Gagah, Raisa-Hamish Daud Kompak Berbusana Merah Marun di Resepsi Kedua Pernikahan di Bali

MENJADI hari yang berbahagia bagi Raisa dan Hamish Daud hari ini, Sabtu (9/9/2017). Sebab, pasangan yang cukup romantic tersebut sedang mengadakan resepsi keduanya di Bali.

Acara dimulai pukul 16.30 WITA. Acara tersebut pun direkam secara langsung oleh saudara Hamish Daud, Jamal Faiz. Cukup jelas bagaimana perasaan bahagia itu terpancar dari dua insan yang sedang berbahagia itu.

Sepoy-sepoy udara pantai Bali pun menjadi kesan tersendiri di acara yang tak bisa dilupakan Yaya, sapaan akrab Raisa dan tentunya Hamish. Sinar matahari di penghujung hari pun menambah keindahan acara yang memang diselenggarakan di pinggir laut tersebut.

Nah, yang menjadi keistimewaan acara resepsi kedua itu adalah Yaya dan Hamish kompak mengenakan busana berwarna merah marun. Lebih detail, Yaya sore itu mengenakan busana ber-cutting loost dengan sedikit ikatan di bagian tengah perut dan menjuntai ke bawah. Bucket bunga yang dipegangnya tanpa henti juga member kesan manis yang maksimal.

Rambut Yaya di resepsi kedua ini dibiarkan diikat dengan sederhana. Tidak ada sesuatu yang berlebihan dari tampilan Yaya. Pun juga Hamish. Pria berusia 37 tahun itu gagah dengan setelan jas merah marun. Diikuti celananya dengan warna senada juga. Kemeja putih di bagian dalam busana Hamish member kesan clean yang classy!

Para tamu pun sepertinya kompak mengenakan busana putih dan pastel. Pun juga bridemates Yaya yang berada di belakang Yaya yang mengenakan busana baby pink yang simple.

Altar pun dibuat sangat sederhana. Hanya ada ranting kayu yang dilengkungkan. Ditambah bunga merah di setiap bagiannya. Ah, romantic sekali. Selamat berbahagia, Yaya dan Hamish!

Dalam video tersebut, Hamish mengatakan ke Yaya, “Thank you, sayang. You are so beautiful. You are the most things on my life. I gonna be there always for you. No matter how what. I Love you full of my heart. Forever!,” ucap Hamish membuat Yaya tersipu malu.