Rayakan Ultah Theodore Ke-4, Hary Tanoe dan Istri Ajak Cucu Main Mobil-mobilan

sukacita sedang menyelimuti keluarga Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Sebab hari ini adalah hari perayaan ulang tahun keempat cucu pertamanya.

Adalah Theodore Maximilian Dharmajaya, putra dari pasangan Angela Tanoesoedibjo dan Michael Dharmajaya yang merayakan bertambahnya usia. Pesta perayaan ulang tahun ini dilakukan di Jakarta yang tentunya dihadiri oleh Hary Tanoesoedibjo dan Liliana.

Dalam pesta tersebut, tema yang diusung untuk merayakan ulang tahun keempat adalah Cars dan Lego. Dua tema favorit anak-anak ini hadir dalam warna yang cerah dan menciptakan suasana yang semarak.

Kue ulang tahunnya sendiri berbentuk dua tingkat dengan warna biru, coklat, dan hitam. Di bagian bawahnya dihias dengan beberapa ikon yang sering dijumpai dalam lalu lintas. Sementara bagian atasnya dihias dengan piala piston yang benda tak kalah pentingnya di dalam film Cars dan juga bendera hitam putih seperti bendera dalam arena balap. Di bagian puncaknya sendiri terdapat mobil merah Lightning McQueen.

Sedangkan dekorasinya di hiasi dengan beberapa benda berbentuk lego besar. Di bagian langit-langit dipenuhi dengan balon berwarna-warni yang membuat suasana perayaan lebih berwarna.

Tulisan "Theodore is turning 4" pun dipasang sebagai backdrop. Acara ini dihadiri oleh teman-teman Theodore.

Hary Tanoesoedibjo dan Liliana terlihat menikmati waktu mereka bersama sang cucu. Bahkan, Liliana juga menemani Theodore bermain mobil-mobilan. Hary Tanoe mengenakan batik berwarna biru, sedangkan Liliana mengenakan atasan berwarna putih dengan corak bunga-bunga dan memadukannya dengan celana hitam.

Ulang tahun keempat Theodore sebenarnya pada 2 September. Namun pesta perayaannya baru dilakukan di akhir pekan ini. Tepat di hari ulang tahun sang cucu, Liliana telah memperingati dan mengucapkannya. Hal ini terlihat dari unggahan kolase foto kebersamaan Liliana, Hary Tanoe, dan Theodore yang diberi sisipan ucapan selamat.

"Every good and perfect gift is from above" tulis Liliana dalam keterangan foto.

Selamat ulang tahun, Theodore!