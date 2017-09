Alamak, Setelah Alis Kepang Kini Muncul Tren Alis Logo Restoran Fast Food, Ada-Ada Saja

TREN membentuk alis unik dan aneh tampaknya kian bergulir. Setelah sebelumnya muncul tren alis bergelombang, foil eyebrow, dan alis kepang, satu lagi tren alis aneh yang tengah populer adalah alis berbentuk logo fast food, yakni McDonalds.

Seolah tak puas dengan bentuk alis yang itu-itu saja, kini para beauty enthusiast berlomba-lomba menciptakan tren kecantikan yang unik bahkan tergolong aneh. Tren alis satu ini dikreasikan oleh seorang beauty influencer sekaligus pengusaha kosmetik bernama Huda Kattan.

Mulanya Huda menciptakan bentuk alis ini bukan untuk menjadi sebuah tren melainkan sebagai sebuah sindiran. Ia melakukan sindiran terhadap sejumlah beauty enthusiast yang kian hari sepertinya semakin memunculkan tren kecantikan yang tidak biasa.

"These brow trends won't stop! #McDonaldsBrows #goldenarches Tag a friend who loves brows (or McDonalds)," tulis Huda di sisi keterangan video yang diunggah.

Dalam sebuah video yang diunggah dalam akun Instagram, Huda mendemonstrasikan cara membuat alis McDonalds. Anda harus menutupi alis asli dengan lem stik atau foundation bubuk. Kemudian, gambar alis menggunakan pensil alis atau brow pen berbentuk logo McDonalds.

"This is the final look - I feel like I could go from McDonald's to like, a rabbit," kata Huda seraya berkelakar.

Kini, bentuk alis logo McDonalds tampaknya berhasil menginspirasi sejumlah beauty enthusiast dan make-up artis lainnya untuk mengaplikasikannya. Huda pun tak menyangka bila bentuk alis tak biasa yang dikreasikannya justru diikuti dan menjadi tren. Lantas, bagaimana dengan Anda, berminat untuk mencobanya?