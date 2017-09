Menjajal Lezatnya Street Food di Hoi An Vietnam, Mulai Mango Cake hingga Bakwan Raksasa

HOI AN sebagai tujuan wisata yang populer di Vietnam ternyata juga kaya akan kulinernya. Tak cuma makanan khasnya yang cuma bisa didapatkan di restoran di Kota Hoi An, namun jajanan pinggir jalannya juga unik dan mengundang selera. Apa saja jajanan khas Hoi An yang mesti dicoba ?.

Thai banana pancake

Aslinya jajanan ini berasal dari Thailand. Namun kini telah populer di Hoi An. Ada banyak pedagang kaki lima yang menjajakan jajanan ini mulai dari di tengah kota tua Hoi An, di sekitar jembatan, hingga di kawasan pasar malamnya. Thai banana pancake dijual dengan harga 30.000 Dong atau sekitar Rp15.000.

Thai banana pancake merupakan adonan roti dan pisang yang digoreng kemudian dipotong - potong kecil seperti martabak dan ditambahkan dengan saus cokelat. Rasanya guris dan manis. Cocok disantap sambil melihat pemandangan sungai atau kota tua Hoi An di malam hari.

Mango cake

Meski namanya mengandung nama mangga namun jajanan Hoi An ini sama sekali tak menggunakan mangga sebagai bahan dasar. Street food ini disebut demikian karena bentuknya yang menyerupai biji buah mangga.

Mango cake merupakan ketan yang berisi gula dan kacang. Mango cake juga dilapisi oleh gula. tentunya jajanan ini rasanya manis sehingga cocok sebagai dessert. Jajanan ini bisa ditemukan di beberapa spot di Hoi An seperti di jembatan An Hoi. Harganya murah yaitu 5000 Dong atau sekitar Rp2.500 per buahnya.

Donat & bakwan raksasa

Makanan ini tak asing bagi orang Indonesia. Namun uniknya donat di Hoi An berukuran raksasa. Begitu pula dengan bakwannya. Gorengan ini biasanya berisi daging kepiting. Seringkali kaki kepiting terlihat jelas di gorengan. Kios yang yang menjual donat dan bakwan raksasa ini tersebar di banyak titik di Hoi An.

French Chouchous

French Chouchous merupakan nama kios es krim berada di Jalan Duong Nguyen Phuc Chu 67, Minh An, Hoi An. Kios yang terletak di seberang sungai ini menjual es krim roll yang dibuat dengan cara yang unik. Penjual mencampur beberapa rasa es krim yang telah dipilih pembeli kemudian mencacahnya seperti halnya mencacah daging lalu menggulungnya hingga berbentuk seperti dadar gulung.

Atraksi membuat ice cream ini menjadi tontonan tersendiri bagi turis di Hoi An. Satu cup es krim dijual dengan harga 50.000 Dong atau sekitar Rp25.000. Pembeli pun bisa memilih beberapa rasa misalnya choco mint.