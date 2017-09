Serunya Menikmati Malam di Tangerang dengan Berkunjung ke 4 Lokasi Wisata Kuliner Terpopuler Berikut Ini

TANGERANG yang merupakan kawasan industri memiliki tingkat perekonomian yang begitu maju. Meskipun begitu, kota yang terletak di sisi barat Jakarta ini juga mempunyai banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti wisata alam, kuliner, budaya, sejarah, dan tentu saja, wisata belanja.

Saat malam, Tangerang seakan-seakan tidak pernah sepi. Kota ini selalu tampak hidup. Bahkan, cukup banyak sentra kuliner yang tetap ramai hingga tengah malam. Nah, jika Anda sedang berlibur di Tangerang dan ingin menghabiskan waktu malam dengan berwisata kuliner, berikut beberapa lokasi yang bisa Anda singgahi.

1.Pasar Lama Tangerang

Kawasan Pasar Lama Tangerang sudah sejak lama dikenal sebagai surganya kuliner malam. Di lokasi yang berdekatan dengan kawasan pecinan tersebut, Anda dapat menemukan aneka sajian makanan tradisional Indonesia dan menu-menu masakan khas Tionghoa.

Pasar ini biasanya buka mulai sore hari. Jika ingin berwisata kuliner di sana, Anda bisa memarkir kendaraan di luar jalan masuk ke arah pasar, kemudian berjalan-jalan menyusuri deretan pedagang makanan untuk memilih menu yang diinginkan. Mulai dari siomay, sate ayam, bakmi, bubur ayam, roti bakar, hingga nasi uduk, semuanya tersedia dengan harga yang cukup terjangkau.

2.Flavor Bliss

Kawasan pusat kuliner Flavor Bliss yang berada di Serpong Utara adalah lokasi yang tepat untuk memanjakan lidah Anda dengan aneka sajian masakan penggugah selera. Di sana, Anda akan menemukan beberapa restoran ternama yang menawarkan beragam menu makanan dari berbagai penjuru dunia, mulai dari menu masakan Eropa, Asia, hingga menu-menu khas Nusantara.

Restoran-restoran yang bisa Anda kunjungi saat berwisata kuliner di Flavor Biss, antara lain: Seorae dengan menu BBQ Korea, Imperial Lamian dengan menu masakan Tionghoa, serta Bandar Jakarta dengan menu seafood segarnya.

3.Benton Junction Karawaci

Kawasan wisata kuliner Benton Junction terletak tidak jauh dari pusat perbelanjaan Supermal Karawaci. Jika dilihat sekilas, konsep dari area makan ini akan mengingatkan Anda pada kafe-kafe di Eropa. Sebab, bangunan-bangunan kafe yang berjajar di lokasi tersebut memang memiliki bentuk yang mirip dengan kafe-kafe di Eropa. Di depan area kafe, terdapat bangku-bangku cantik dan payung besar, di bawah naungan pohon yang rindang.

Di Benton Junction, Anda dapat menikmati beragam menu istimewa, mulai dari menu tradisional hingga internasional. Beberapa restoran yang ada di sana, antara lain: Dim Sum Inc., Daichi, Betawi Kitchen, Pappa Jack Kopitiam, Woori, dan Taal.

4.The Breeze BSD City

Berwisata kuliner sekaligus menikmati suasana alam yang indah tentu bisa menjadi paket liburan yang menyenangkan. Di The Breeze BSD City, Anda tidak hanya bisa memanjakan lidah, tetapi juga dapat menikmati panorama cantik berupa sungai, danau, dan pepohonan, yang dipadukan dengan desain eksterior dan interior bergaya modern dari setiap restoran.

Di sana, Anda dapat berkunjung ke berbagai restoran ternama untuk merasakan lezatnya sajian kuliner dari para koki profesional. Beberapa restoran yang tersedia di The Breeze BSD City, antara lain: Signora Pasta, Shabu Auce, Meat Me Steak House and Butchery, Bebek Bengil, Chakra, OsakaMoo, Gubuk Makan Mang Engking, dan The Fool.

Itulah empat pusat kuliner terpopuler yang bisa Anda kunjungi saat berlibur ke Tangerang. Selain wisata kuliner, Anda juga bisa mengunjungi beragam destinasi wisata menarik lain yang ada di Tangerang.

