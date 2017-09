Berwisata ke New York, Jangan Lupa Kunjungi 5 Kota Kecil yang Menarik, Mulai dari Rhinebeck Hingga Ellicottville

KEBANYAKAN orang, mungkin termasuk Anda, pasti memiliki impian untuk berlibur ke luar negeri. Bahkan tak jarang dibuat daftar negara apa saja yang ingin dikunjungi. Bila New York masuk dalam daftar negara yang ingin Anda kunjungi, ada beberapa tempat yang tidak boleh dilewatkan.

Dilansir dari USA Today, Senin (11/9/2017), inilah lima kota yang harus Anda kunjungi ketika berlibur di New York;

Rhinebeck

Di kota ini, Anda bisa menuju tepian sungai yang menawarkan ketenangan. Rasa tenang merupakan bentuk pengalihan unik yang bisa menjernihkan pikiran dan merangsang sisi kreatif. Kota ini meluas hingga ke tepi Sungai Hudson yang terkenal berkat lukisan di abad ke-19. Dalam lukisan tersebut, pelukis menggambarkan pemandangan kota yang berisi sungai romantis.

Anda bisa mengunjungi Bread Alone Bakery saat waktu sarapan tiba dan mencicipi roti produk rakyat. Jangan lupa untuk makan siang di The Rhinecliff Hotel pada hari Minggu. Di sana Anda akan disuguhi pertunjukan musik jazz. Anda juga bisa menyewa sepeda di Rhinebeck Bicycle Shop untuk mengunjungi Ferncliff Forest Game Refuge dan Forest Preserve. Kedua tempat tersebut menawarkan jalan setapak yang berisi pemandangan dan menara api besar.

Cooperstown

Kota kecil yang terpencil ini menjadi salah satu pusat hiburan yang paling dicintai di Amerika. Anda bisa menyewa kano untuk berkeliling Danau Otsego. Selain itu, Anda juga bisa melihat dan menemukan hal menarik bila berkunjung ke Victoria yang memiliki banyak bangunan bergaya. Luangkan waktu untuk mengunjungi Fenimore Art Museum yang menampilkan koleksi asli seni Amerika dan kesenian rakyat. Bila Anda berencana mengunjungi kota ini di tahun depan, jangan lupa datang ke Festival Glimmerglass, sebuah acara opera dan musikal yang terkenal. Festival ini diadakan setiap tahun di bulan Juli dan Agustus.

Lake Placid

Telah menjadi tujuan liburan sejak tahun 1800-an, bila berkunjung ke sini Anda akan ditawarkan cottage yang nyaman, penginapan mewah, pemandangan pegunungan, dan udara bersih yang dipercaya bisa menyembuhkan tuberkulosis. Desa ini juga identik dengan budaya Adirondack yang menyenangkan pengunjung dengan berbagai petualangan outdoor, pengalaman berbelanja, serta makanan kelas atas. Kunjungi Cobble Hill untuk melihat pemandangan danau.

Skaneateles

Kota yang memiliki pemandangan ini mampu menarik pengunjung untuk berperahu dan mencoba anggur di kawasan Finger Lakes. Wisatawan bisa berburu souvenir unik di toko hadiah seperti Patience Brewster yang menjual barang seni dan hadiah unik dari para artis lokal. Di sini juga ada sebuat tempat pijat dan perawatan wajah yang menyajikan pemandangan khas pedesaan di Paris saat Anda berkunjung. Tempat tersebut bernama Mirebeau Inn and Spa.

Ellicottville

Terselip di sudut barat negara bagian, kota kuno ini pernah disebut "Aspen of the East”. Kota ini terkenal dengan lereng ski dan pondok-pondoknya yang bernama Ellicottville. Pesona kota kecil dan petualangan sangat menempel di kota ini terlebih bila Anda berjalan-jalan di jalanan utama desa atau berayun di bawah pohon. Anda bisa menyewa kayak atau mengikuti tur memancing di Adventure Bound On the Fly. Anda bisa juga mendaki sisi liar Sky High Adventure Park untuk melewati pepohonan. Bila Anda ingin petualangan lebih, cobalah naiki Sky Flyer Mountain Coaster yang mengarah ke lereng gunung.