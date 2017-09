Bangga! Vivi Zubedi Disorot Media Asing Setelah Tampil Memukau di New York Fashion Week

DESAINER busana muslim Dian Pelangi dan lima desainer lainnya unjuk gigi di gelaran New York Fashion Week 2018, belum lama ini. Bersama Barli Asmara, Catherine Njoo, Melia Wijaya, Vivi Zubedi, dan Doris Dorothea, mereka tampil memukau dengan karyanya pada 7 September 2017 lalu.

Dengan tema Indonesia Diversity, masing-masing desainer tersebut akan menampilkan 12-13 koleksi. Dian Pelangi membawakan koleksi hijab menggunakan batik dengan desain modern dari akulturasi budaya. Dian mencoba memasukkan unsur budaya Indonesia dengan batik dan tenun modifikasi khas Dian Pelangi yang disesuaikan dengan suasana New York City.

Sementara Vivi Zubedi, Desainer hijab dan abaya untuk kali pertama menampilkan karya-karyanya di gelaran New York Fashion Week (NYFW) pada 2017 ini. Dalam karyanya, Vivi sangat kental menampilkan warna Indonesia seperti penggunaan batik dikombinasi dengan brokat warna-warni yang unik.

Tentunya serangkaian koleksi hijab dan kebaya berhasil menarik ratusan pasang mata di gelaran akbar New York Fashion Week (NYFW) di Amerika Serikat. Koleksi busana muslim yang dibawa oleh dua desainer Indonesia, menurut sebuah media massa Internasional, The Guardian, memiliki pesan moral tersendiri.

"Kami hanya ingin menunjukkan pada dunia, bahwa kita masih bisa cantik dan gaya dengan menggunakan hijab," ujar Dian Pelangi.

Selain Dian, Vivi Zubedi juga memamerkan busana modest fashion di gelaran tersebut. Dilansir laman The Guardian, Selasa 12 September 2017, perancang 30 tahun ini tergerak untuk ikut ke pekan mode tersebut.

"Aku sangat cinta Amerika Serikat, aku punya banyak klien di sini. Hijab itu indah, kita semua manusia, apa pun agamanya. Kita semua sama," ujar Vivi.

Selain Dian dan Vivi, para desainer Tanah Air yang ikut melenggangkan koleksinya di gelaran bergengsi itu antara lain Barli Asmara, Doris Dorothea, Catherine Njoo, dan Melia WIjaya.

Tak sedikit warganet yang memberikan pujian untuk para desainer ini. Betapa tidak, keenamnya dianggap sudah berusaha penuh untuk mengharumkan nama Indonesia kancah internasional

"Good luck! So proud of you both, showcasing your talent to the world," ujar warganet pada unggahan foto milik Dian Pelangi.

"All the best to team Indonesia, sure it will great as super talent on show," ujar yang lain di akun milik Catherine Njoo.

"Kerenn sekali sih ka @vivizubedi ada bacaan Bhineka Tunggal Ika nya..," ujar yang lain di akun Instagram Vivi Zubedi.