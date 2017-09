Zayn Malik Botak! Keseringan Bleaching Rambut atau Ada Alasan Lain?

PENAMPILAN Zayn Malik menjadi sorotan dunia. Pasalnya, belum lama ini salah satu majalah lifestyle dunia menobatkan dia sebagai pria paling bergaya di tahun ini.

Tidak hanya itu saja, netizen pun cukup ramai membahas penampilan keren Zayn di video klip terbaru berjudul "Dusk Till Dawn". Di mana, di video tersebut Zayn nampak berbeda dengan potongan rambut cepak abu-abu dan mengenakan tindik hidung sebelah kiri. Busana yang dikenakan pun dinilai cukup berkelas.

Namun, seketika netizen sedih dengan postingan terbaru Zayn di Instagramnya. Zayn botak!!! Ada apa ini?

Awalnya Zayn tidak menjelaskan mengapa dia membotakkan rambut. Hal tersebut membuat para penggemarnya pun penasaran!

Namun, saat diundang untuk wawancara di Radio 1, Zayn pun menjelaskan alasannya dan itu cukup mengagetkan banyak pihak. Ternyata alasan Zayn membotakkan rambut adalah karena rambut lamanya sudah rusak akibat sering dibleaching.

Bleaching sendiri adalah salah satu teknik mengubah warna rambut dengan melunturkan pigmen secara sengaja menggunakan cairan kimia. Teknik bleaching ini bila sering dilakukan dapat merusak dan mengikis ketebalan rambut. Serta jika terlalu sering maka akan mudah patan dengan sendirinya.

"Semua upaya bleaching itu benar-benar bisa memengaruhi Anda. Jadi apa yang perlu Anda lakukan, ya, mencukurnya," kata Zayn seperti dikutip dari BBC, Selasa (12/9/2017).

Dijelaskan lebih lengkap, Ahli Rambut Robert Dorin dari True & Dorin Medical Group mengatakan ketika rambut sering dibleaching maka dampak kerusakannya bisa lebih luas dari sekadar penipisan. Angin, hujan, dan sinar ultraviolet matahari dapat merusak rambut lebih jauh lagi karena kesehatannya yang sudah lemah.

"Rambut Anda itu seperti spons. Bahan kimia apapun yang Anda paparkan kepada rambut akan diserap. Setelah itu rambut pun menjadi kering dan rapuh," kata Robert.

Zayn sendiri sepertinya tidak terlalu mempermasalahkan rambut botak. Hanya saja hal serupa tidak dirasakan oleh beberapa penggemar Zayn.

"Noooooo really Zayn What's that????? Bald Zayn!!!!!Noooooooo," tulis akun One Direction Jin di Twitter.

Tak hanya kesedihan, beberapa netizen pun memuji perbedaan Zayn dengan rambut bondolnya itu. Sebut saja akun @tihnan_azfar7 yang menyukai rambut baru zayn itu. Yanh tidak kalah spesial adalah kekasih Zayn yaitu Gigi Hadid yang mengomentari foto Zayn dengan rambut bondol dengan komen emotikon love.