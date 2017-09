COOKING GADGET: Lupakan Panci Biasa! Ini Dia Panci 'Beauty and The Beast' Limited Edition yang Bikin Naksir Ingin Punya!

ACARA masak-memasak, pastinya bisa jadi lebih fun alias menyenangkan tidak hanya dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang berkualitas tinggi namun juga tentunya dengan memakai peralatan memasak yang punya tampilan visual menarik.

Sebab, pada dasarnya siapa sih yang tidak akan merasa senang jika peralatan memasak yang ada di rumah hadir dengan tampilan visual menarik memanjakan mata? Nah, maka dari itu mungkin kabar teranyar satu ini mungkin bisa jadi kabar gembira.

Yup, seperti disitat Foodandwine, Selasa (12/9/2017) kini tak hanya koleksi make-up nya saja loh yang bisa dinikmati namun juga peralatan memasak bertema film Disney ‘Beauty and The Beast’ nya loh! Di mana hal ini diwujudkan dengan hadirnya pot atau panci spesial bertema ‘Beauty and The Beast’ sebagai hasil kolaborasi eksklusif antara Disney dan perusahaan cookware Le Creuset.

Lebih lanjut, panci spesial bertema ‘Beauty and The Beast’ ini sendiri hadir dengan tampilan warna kuning terang yang cerah layaknya warna gaun ikonik dari tokoh Belle lengkap dengan aksen desain dua buah bunga mawar warna merah, yang juga merupakan hal ikonik dari kisah ‘Beauty and The Beast’ itu sendiri lalu ditambah dengan handle penutup panci dengan ukiran tulisan "Be Our Guest”. CEO dari Le Creuset of America, Faye Gooding menyebutkan bahwasanya pot ‘Beauty and The Beast’ ini adalah barang yang ditunggu-tunggi oleh baik penggemar Disney ataupun penggemar produk-produk Le Creuset sendiri.

“Kami menyadari bahwa banyak orang, baik itu penggemar Disney ataupun penggemar produk-produk Le Creuset yang menantikan kreasi seperti ini lebih lagi. Di mana akhirnya, hal inilah yang membuat kami membuat kreasi panci ‘Beauty and The Beast’ dengan pilihan warna kuning yang terinspirasi dari warna gaun cantik nan ikonik kepunyaan Belle,” ungkap Faye.

Untuk bisa memiliki panci cantik ini, tampaknya para peminatnya harus segera bertindak cepat. Pasalnya, panci ini hadir dengan konsep limited edition alias jumlah yang terbatas karena diproduksi hanya berjumlah 1.000 buah panci. Sedangkan untuk harga, disebutkan lebih jelas masing-masing panci dijual dibanderol seharga USD280 atau sekira Rp3,6 juta dan bisa dibeli melalui cara online melalui situs resmi Le Creuset dan Disney serta gerai toko Le Creuset Signature langsung pada 15 September 2017 mendatang.

Kolaborasi eksklusif antara Disney dengan Le Creuset ini diketahui lebih lanjut, adalah sebagai upaya dari Le Creuset untuk melaksanakan misi perihal bahwa orang-orang bisa menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan dalam memasak.

“Kolaborasi magical ini, adalah sebagai salah satu bagian misi dari Le Creuset untuk bisa menginspirasi dan memberdayakan orang-orang di mana pun untuk bisa menghadirkan kebahagiaan lewat masak-memasak,” tandas Faye.