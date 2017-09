Alamak! Potongan Camilan Berbentuk Unicorn Ini Dihargai Rp659 Juta!

BEBERAPA waktu lalu, sebuah perusahaan makanan ringan mengadakan sebuah sayembara dengan hadiah yang sangat menggiurkan. Mereka meminta kepada para konsumen untuk mengirimkan potongan camilan mereka yang memiliki tekstur atau bentuk unik. Lebih dari 100.000 orang telah menemukan dan mengirimkan berbagai macam bentuk aneh yang menyerupai dinosaurus, putri duyung, lumba-lumba, dan masih banyak lagi.

Bagi mereka yang berhasil mengirimkan potongan cheetos dengan tekstur keju, warna, dan tingkat kerenyahan paling sempurna, pihak perusahaan telah menyediakan hadiah sebesar Rp659 juta. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Pada Agustus lalu, kontes ini berhasil memasuki babak grand final yang hanya menyisakan dua potong camilan berbentuk kuda laut dan unicorn. Pihak perusahaan pun meminta masyarakat untuk menentukan pemenangnya melalui sistem voting.

Hasilnya pun dapat ditebak. Camilan berbentuk unicorn lah yang berhasil keluar sebagai pemenang dan diumumkan secara langsung dalam acara Ripley’s Believe it or Not! Mengutip pernyataan resemi perusahaan yang mengatakan bahwa “Banyak sekali peserta yang mengikuti kontes ini dengan bentuk yang sangat mirip dengan objek aslinya.”

Nah, jika Anda tertarik untuk melihat potongan makanan yang berhasil memenangkan hadiah sebesar Rp659 juta itu, Anda bisa mengunjungi The Cheetos Museum, sebuah museum yang dibuka secara online dan menampilkan berbagai jenis benda aneh dan unik untuk menyambut Halloween. Hingga saat ini, para konsumen sudah mengirimkan beberapa bentuk unik seperti kucing zombie, seekor ular yang tampak memakan Manhattan, hingga seekor tupai tanpa kepala.

Lantas, dari manakah ide untuk menyelenggarakan sayembara atau kontes ini?

Beberapa waktu lalu, seseorang ternyata rela merogoh kocek sebesar Rp1,3 miliar hanya untuk membeli sepotong Flamin’ Hot Cheeto berbentuk Harambe. Harambe merupakan seekor gorila jantan yang sempat viral karena ditembak mati oleh petugas kebun binatang di Cincinnati, Amerika Serikat. Ia dianggap membahayakan nyawa seorang balita yang tidak sengaja jatuh ke dalam kandangnya. Potongan camilan ini mungkin bisa dijadikan salah satu bentuk penghormatan untuknya. Demikian dilansir dari Food & Wine, Rabu (13/9/2017).