Betapa Nikmatnya Hidup Perempuan Ini, Keliling Dunia Plus Dibayar Rp130 Juta Sebulan

SIAPA yang tidak mau bila dibayar untuk melakukan hal yang disukainya? Rasanya hampir semua orang menginginkan hal itu.

Bagi orang-orang yang gemar bepergian tapi memiliki keterbatasan dana, tentu tahu rasanya menabung karena biaya perjalanan yang tidak murah. Berbagai cara biasanya dilakukan agar uang segera terkumpul dan bisa melakukan perjalanan yang diinginkan. Salah satu caranya dengan mengikuti kontes berhadiah.

Hal inilah yang dialami oleh Sorelle Amore. Sebagai seorang traveler, Sorelle telah mengunjungi lebih dari 40 negara. Tapi tidak semua negara yang ia kunjungi bermodalkan tabungan pribadinya.

Sebagai seorang videographer, dia mengandalkan kemampuannya untuk menjadikan hal tersebut pekerjaan dan kemudian mendapatkan bayaran ketika mengunjungi sebuah negara. Tugasnya hanya mendokumentasikan perjalanannya di media sosial.

(Baca Juga: Mau Bekerja Sambil Travelling? Inilah Pilihan Profesinya)

Kisahnya bermula saat Sorelle memenangkan kontes "Best Job On The Planet yang diselenggarakan oleh ThirdHome. Dari kemenangannya, Sorelle mendapatkan uang saku USD10.000 atau setara dengan Rp130-an juta per bulan untuk mengelilingi 12 lokasi berbeda yang telah dipilih oleh tim ThirdHome. Dia diberi tugas untuk memotret dan merekam kegiatan yang dia lakukan secara online. Sorelle diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang ia inginkan.

Dari pekerjaannya ini, Sorelle telah mengunjungi beberapa tempat antara lain Nashville, Tennessee, Punta Cana, Republik Dominika, dan London, Inggris.

"Perjalanan ini telah memperkuat pandangan saya bahwa salah satu hal terbaik dalam hidup adalah perjalanan. Tidak hanya memenuhi keinginan untuk menjelajahi setiap penjuru bumi, tapi juga mengajarkan Anda tentang dunia. Hal itu akan membuat Anda menyadari bahwa dunia adalah tempat yang jauh lebih indah, aman, dan baik daripada yang kita percaya," ungkap Sorelle seperti yang dikutip dari Elite Daily, Selasa (11/9/2017).

(Baca Juga: Sederet Aplikasi Canggih Selama Travelling, yang Paling Keren Bisa Temukan Wi-Fi Gratis Lho!)

Melihat hal ini, pasti banyak yang menginginkan nasib serupa dengan Sorelle. Tapi diperlukan usaha lebih lanjut untuk mewujudkannya. Bagi Sorelle, sikap positif dan kecintaan untuk mengeksplorasi dunia adalah kunci untuk mencetak peluang.

"Sebagian besar waktu saya berada di tempat yang berbeda-beda. Dari kompetisi yang saya menangkan, saya menghabiskan waktu lima sampai tujuh hari untuk mengeksplorasi hal terbaik dari tempat yang saya kunjungi. Mulai dari spa, kehidupan malam lokal, taman nasional, menyelam, restoran dan masih banyak lagi," ungkap Sorelle.

(Baca Juga: Cara Liburan Gratis di Paris)

Setelah mengeksplorasi, Sorelle harus memotret dan membuat video selama perjalanan. Tak ketinggalan Sorelle juga harus menuliskan pengalaman perjalanannya. Bila Anda penasaran, cobalah mengikuti akun media sosial Sorelle yaitu Twitter dan Instagram dengan username @SorelleAmore.

Bagi Anda yang ingin berpetualang, Sorelle membagikan rahasianya. "Dalam industri yang sangat jenuh, Anda perlu menemukan sudut yang unik untuk menyajikan informasi atau menunjukkan kepribadian Anda. Anda bisa juga menjadi sangat baik dalam keahlian yang Anda miliki. Jangan lupa untuk mengambil risiko bahkan yang lebih besar. Hematlah dalam menggunakan uang. Bila Anda merasa keahlian Anda sudah cukup baik, Anda bisa mulai dengan kamera di tangan," ungkap perempuan yang juga berperan sebagai pemandu wisata, fotografer perjalanan, serta promotor pariwisata Islandia dan Greenland.