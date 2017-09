Keren! Cabang Museum Louvre Pertama Akan Dibuka 11 November di Abu Dhabi

SELAMA ini jika menyebut Museum Louvre, maka Paris yang terlintas di kepala. Tapi siap-siap untuk menambah daftar kota yang memiliki Museum Louvre. Sebab, Abu Dhabu akan membukanya dua bulan mendatang.

Museum Louvre cabang pertama akan dibuka di Abu Dhabi setelah satu dekade proyek itu diluncurkan. Museum yang dirancang mengapung ini akan dibuka pada 11 November 2017 sejak diumumkan pada 2007 lalu.

Para pencinta seni yang tak ingin berkunjung ke Paris bisa melihatnya di Pulau Saadiyat Abu Dhabi. Museum sendiri dirancang oleh arsitek Prancis, Jean Nouvel yang mencakup 55 bangunan terpisah yang berbeda. Dari ke-55 bangunan tersebut, 23 di antaranya dikhususkan untuk ruang galeri yang dihubungkan oleh promenade yang menghadap ke laut.

“Agak tidak biasa untuk menemukan sebuah kepulauan yang dibangun di laut. Bahkan lebih tidak biasa lagi melihat itu dilindungi oleh parasol yang menciptakan hujan cahaya ringan,” ujar Nouvel dikutip dari Travelandleisure, Rabu (13/9/2017).

Berbeda dengan Museum Louvre di Paris yang berbentuk segi tiga, museum di Abu Dhabi memiliki bentuk menyerupai kubah dengan diameter 180 meter di atasnya. Kubahnya sendiri memiliki pola geometris yang terdiri dari hampir 8.000 bintang logam yang menciptakan efek “hujan cahaya” saat sinar matahari menyentuh kubah. Tak heran butuh waktu dua tahun untuk memasang kubahnya.

Bangunan ini terinspirasi dari rumah-rumah dataran rendah yang ada di wilayah ini. Sehingga para pengunjung merasa seolah-olah berjalan di jalan-jalan sempit seperti di Madinah ketika menjelajahi Museum Louvre.

Di bagian dalamnya memiliki serangkaian jendela lateral, kaca dan cermin, serta 18 plafon kaca yang berbeda.

Lalu karya apa saja yang akan dipamerkan di Museum Louvre Abu Dhabi? Secara garis besar, museum ini akan menampilkan potongan-potongan karya yang berkisar dari zaman prasejarah hingga karya kontemporer. Karya tersebut akan tergambar dalam berbagai tema seperti persalinan, ritual penguburan, dan agama universal.

Tak ketinggalan, 13 karya seni pinjaman dari museum terkemuka di Prancis juga akan dipamerkan. Termasuk La Belle Ferronniere karya Leonardo da Vinci, potret diri Vincent Van Gogh, dan Napoleon Crssing the Alps karya Jacques-Louis David. Selain itu, Leaves of Light yang merupakan karya seni dari Giuseppe Penone juga akan ditampilkan.

Setelah dibuka, pameran khusus pertama yang akan digelar di Museum Louvre Abu Dhabi adalah “From One Louvre to Another: Opening a Museum for Everyone”. Pameran tersebut akan dibuka pada 21 Desember 2017. Untuk mengakses museum ini, para pengunjung bisa berjalan kaki atau menggunakan kapal. Untuk menjelajahi Museum Louvre Abu Dhabi, Anda harus merogoh kocek 60 AED atau sekira Rp215 ribu untuk orang dewasa, dan 30 AED atau Rp107 ribu untuk pengunjung usia 13 – 22 tahun.