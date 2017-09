Jangan Sepelekan Ukuran Mr P Pendek Milik Pria, Ini Kelebihan yang Jarang Wanita Ketahui!

JANGAN sedih bila Anda seorang pria yang memiliki ukuran Mr P pendek. Rata-rata, kelebihannya yakni gampang horny saat dirangsang.

Karena itu, Anda tidak usah berkecil hati dan hilang rasa percaya diri. Pria dengan ukuran Mr P pendek juga mengaku selalu puas di ranjang dan berhasil orgasme saat bersenggama lebih dari 15 menit.

Faktanya, sebuah penelitian baru-baru ini terhadap 4.100 pria menemukan bahwa 27% tidak puas karena punya ukuran Mr P panjang. Sementara, 19% pria tidak puas dengan kondisi Mr P yang tidak keras dan tegak saat ereksi. Sementara,15% pria lainnya tidak puas dengan ketebalannya.

Dari penelitian yang diterbitkan di PLOSOne tersebut juga meminta 545 istri dari responden untuk menjawab seputar pertanyaan kehidupan seksnya. Dari 34 wanita tersebut mengaku senang memiliki pasangan dengan ukuran Mr P pendek.

Diungkapkan alasannya, pria dengan Mr P pendek sangat mudah dirangsang. Pengaturan ketika ereksi juga jadi mudah tegak tanpa butuh waktu yang lama. Tak cuma itu, libido pria cepat bangkit. Dia jadi lebih mudah horny sebelum bersenggama.

"Wanita yang punya suami dengan Mr P besar selalu mengeluh tidak nyaman berhubungan seks. Mereka terhalang kenikmatan dan kepuasan bercinta," kata Perwakilan Peneliti dari Los Angeles, dilansir Dailystar, Rabu (13/9/2017).

Studi terbaru lainnya, oleh University of California Los Angeles dan University of New Mexico menunjukkan, seorang wanita bahkan rela meninggalkan suaminya yang punya ukuran Mr P besar. 5 dari 75 wanita yang menjadi responden telah meninggalkan mantan suaminya karena masalah tersebut.

Karena itu, bagi suami yang punya ukuran Mr P pendek tetaplah percaya diri. Pelajari semua teknik bercinta yang membuat si dia nyaman.

Komunikasikan dengan pasangan bila Anda merasa tak puas di ranjang. Hal ini membantu mencegah masalah kehidupan seks yang pasti pernah dialami setiap pasangan suami istri.