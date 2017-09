Terinspirasi Keindahan Nusantara, Tiga Desainer Berbakat Tanah Air Tampilkan Kreasi Terbaru di Couture Fashion Week New York 2017

COUTURE Fashion Week New York resmi digelar pada Jumat 8 September 2017. Bertempat di Broadway Ballroom, Crowne Plaza Times Square Manhattan, New York, acara ini merupakan kerja sama Sariayu bersama Kriya UKM, Kemendikbud, Telkom Indonesia dan Indonesia Fashion Gallery New York.

Semua pihak yang terlibat mendukung penuh kiprah tiga desainer Indonesia berbakat, yakni Dwi Rahayu x Aqil, Silka, dan Geraldus Sugeng dalam menampilkan kreasi terbaru mereka.

Ajang akbar ini tentunya membuat Sariayu merasa bangga karena memiliki andil besar dalam gelaran fashion show tiga desainer Tanah Air berbakat tersebut. Melalui seri rangkaian tata rias Sariayu Tren Warna 2017 Inspirasi Gili Lombok, Sariayu menjadi sponsor utama produk kosmetik Indonesia di runway Crowne Plaza.

Ketiga desainer; Dwi Rahayu x Aqil, Silka dan Geraldus Sugeng, masing-masing terinspirasi membuat karya dari keindahan Nusantara. Dwi Rahayu x Aqil mengambil inspirasi keindahan Gili Lombok.

Sedangkan Silka mempersembahkan karya yang terinspirasi dari keindahan Krakatau dalam koleksinya yang bernama “Beauty of Krakatoa”, dan Geraldus Sugeng merepresentasikan indahnya Papua dalam koleksinya“The Harmony of Arch”.