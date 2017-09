Setelah Kylie Jenner, Mariah Carey, dan Katy Perry, Desainer Rinaldy Yunardi Rancang Antingnya Janet Jackson!

PENCINTA dan penikmat dunia fashion Tanah Air, khususnya aksesori, siapa yang tidak familiar dengan nama perancang kenamaan, Rinaldy Yunardi?

Ya, nama maestro aksesori satu ini bisa dibilang dari hari ke hari semakin bergaung. Tidak hanya karena ia cukup rajin menggelar perhelatan pagelaran karya-karyanya, baik itu yang dikerjakan sendiri ataupun yang berkolaborasi dengan banyak pihak.

Popularitas dan kemampuan dari desainer yang akrab disapa Yungyung ini juga semakin melejit karena di tahun ini begitu banyak sosok selebriti internasional kedapatan mengenakan karya-karyanya.

Sebut saja mulai dari anting fairy alias anting peri yang ditaksir oleh Paris Hilton, headpiece yang dipakai oleh supermodel dunia Karlie Kloss, tiara mahkota dari Kylie Jenner, caged mask yang dikenakan Nicki Minaj dalam musik video "No Frauds", sampai sepatu yang dipakai oleh Katy Perry dalam musik video 'Chained to the Rhytm'.

Kini, Rinaldy kembali menambah daftar portofolio internasionalnya. Anting rancangannya dikenakan oleh salah satu diva senior di dunia musik global, Janet Jackson. Janet mengenakan anting tersebut ketika beraksi di atas panggung konser ‘State of The World’.

Melalui pesan pribadinya kepada Okezone, Rinaldy merasa terhormat sebab ia dipercaya mendesain langsung anting adik dari mendiang Michael Jackson. Anting ini didesain dengan bentuk kunci, di mana pola ini merupakan aksesori ikonik dari sosok Janet selama ini. Adapun bahan yang digunakan adalah logam dengan ukiran artdeco dengan detail sinar.

Sementara itu, foto penampilan Janet saat konser yang memakai anting rancangan Rinaldy ini sendiri sudah diunggah secara resmi melalui unggahan sebuah video singkat dalam akun Instagram resmi Rinaldy Yunardi (rinaldyyunardi).

“The legendary @janetjackson wearing her custom @rinaldyyunardiofficial iconic key earring on her #StateOfTheWorld

Tour Styled @robertbehar #janetjackson #stateoftheworldtour#SOTW #icon #legend ,” tertulis sebagai keterangan video tersebut.