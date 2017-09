Setelah Bantu Korban Badai Harvey, Beyonce Mampir ke Restoran Cepat Saji Ini

SIAPA yang tidak suka dengan junk food? Meski para ahli gizi mengatakan bahwa makanan ini tidak layak untuk dikonsumsi karena tidak baik untuk kesehatan, sebagian besar orang termasuk para selebriti Hollywood ternyata sangat menyukai makanan tersebut.

Beberapa waktu lalu, kakak beradik Kendall dan Kylie Jenner bahkan sempat tertangkap kamera saat sedang menikmati sepotong pizza pada acara after party Golden Globes 2017. Selain klan Kardashian, beberapa selebriti Hollywood lainnya seperti Heidi Klum dan Sofia Vergara juga diketahui sangat menyukai ayam goreng hasil racikan KFC.

Baca Juga: Pegawai Resto Cepat Saji Bocorkan Rahasia kalau Porsi Kentang Goreng Selalu Dikurangi dari Takaran yang Seharusnya!

Kelezatan junk food ternyata juga memiliki tempat tersendiri di hati penyanyi papan atas Hollywood, Beyonce. Setelah memberikan bantuan makanan kepada para keluarga korban Badai Harvey di Houston hari Minggu lalu, Beyonce dan ibunya Tina Knowles Lawson memutuskan untuk mampir ke Frenchy’s Chicken yang terletak di kawasan Scott Street, Houston.

Baca Juga: Nadine Chandrawinata Doyan Banget Ngemil Wafer saat Nonton Film

Dalam sebuah video yang diunggah Tina ke dalam Instagram, ia mengatakan kepada para penggemarnya bahwa Frenchy’s Chicken yang telah beroperasi sejak 1969 memiliki ayam goreng terbaik di dunia. Uniknya, dalam latar belakang video tersebut Beyonce terlihat sedang berpose dengan para penggemarnya.

Jadi, apa yang dimakan Tina dan Beyonce? Berdasarkan caption yang ditulis oleh sang ibunda tercinta, pasangan itu menikmati fried chicken, red beans, dan nasi, lalu ada kentang goreng, sayuran hijau, roti jagung, dan ditutup dengan kue pai lemon.

Baca Juga: URBAN FOOD: Hangatkan Santai Sore dengan Bakso Tom Yam Super Lezat

Tina mengakui bahwa porsi makanan yang mereka pesan memang sangat banyak karena ia dan anaknya baru saja selesai menyuguhkan makan siang untuk 400 korban Badai Harvey. “Setelah menyantap habis makanan lezat ini, tidak ada yang ingin kami lakukan selain tidur,” tulis Tina pada keterangan video yang diunggahnya.

Sebelumnya, Beyonce memang sudah lama diketahui sangat menyukai berbagai hidangan yang disuguhkan Frenchy’s. Bahkan, dalam salah satu lagunya yang berjudul Bow Down, Beyonce juga sempat menyebut nama Frenchy’s. Terakhir, ia menyelipkan kalimat “hot sauce in my bag” dalam lagunya yang berjudul “Formation”. Demikian dilansir dari Food & Wine, Rabu (13/9/2017).