Alyssa Patrias, Wanita Muda dengan Down Syndrome Pertama yang Ikuti Kontes Kecantikan

JIKA Anda berpikir sebuah kontes kecantikan selalu menghadirkan sosok wanita yang sempurna, Anda salah. Ya, adalah seorang wanita bernama Alyssa Patrias. Alyssa Patrias mencetak sejarah sebagai peserta pertama dalam kontes kecantikan Miss Downriver, pra kontes kecantikan Miss Michigan, yang mengalami down syndrome.

Well, menjadi peserta untuk sebuah kontes kecantikan memang bukan hal yang baru bagi Alyssa. Sebelumnya, ia pernah mengambil bagian dalam ajang All Kids Matter Event nonkompetisi selama empat tahun terakhir, yakni kontes kecantikan peserta dengan atau tanpa disabilitas.

Namun, beberapa waktu lalu, sang ibunda, Sue Cameron, mengatakan bahwa putrinya menerima tawaran direktur kontes kecantikan Miss Downriver. Alyssa pun mulai mempersiapkan diri secara maksimal selama enam bulan.

BACA JUGA:

Mengenal Berbagai Jenis Hijab yang Populer di Dunia

Apes! Penderita Psoriasis Malah Diputusin Pacarnya Setelah Hapus Make-Up, Begini Penampakan Kulit Asli Sophia Ridlington!

Selama persiapan diri, wanita asal Taylor, Michigan, itu berjalan menggunakan sepatu hak tinggi. Ia juga berlatih menjawab pertanyaan dan berpose laiknya seorang model catwalk. Tak hanya itu, Alyssa juga belajar menyanyikan lagu 'You'll Be in My Heart' milik Phil Collins.

"Saat aku melihatnya berlatih setiap hari, aku merasa bangga karena aku melihat dia memiliki tekad dan membangun kepercayaan diri," ujar Sue, seperti dilansir Popsugar, Kamis (14/9/2017).

Saat malam puncak, Alyssa tampil menawan. Ia menggunakan gaun warna merah. Penampilannya kian lengkap dengan penambahan aksesori berupa kalung berwarna silver serta pulasan make-up yang sederhana.

BACA JUGA:

Keren! Tukang Cukur Ini Potong Rambut Klien dengan 15 Gunting Sekaligus

Kapan Kulit Berjerawat Harus Dapat Penanganan Dokter?

Meski ia tak bisa pulang dengan membawa gelar Miss Congeniality, namun Alyssa mengaku sangat bahagia.

"Ini menakjubkan. Aku senang berada di sana, aku sangat bahagia," ungkap Alyssa.

Sang ibu justru yang mengaku sangat gugup selama putrinya menjalani kontes kecantikan tersebut. Ia menangis bahagia lantaran prestasi yang berhasil diraih Alyssa.

"Sebagai ibunya, aku sangat bangga dengannya. Dia percaya diri, dia menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas bisa melakukan apa pun bila memiliki tekad," kata Sue.