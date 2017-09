Ini yang Membuat Chelsea Olivia Terharu pada Perkembangan si Kecil Nastusha

PUTRI pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie, Nastusha Olivia Alinskie genap berusia satu tahun pada 9 September 2017. Di usianya yang setahun, Chelsea merasakan banyak perkembangan yang terjadi pada putrinya.

Salah satu hal yang paling membuat Chelsea senang adalah saat Nastusha terlihat bisa mengikuti gerakan doa yang ia ajarkan sebelum tidur. Tentu saja ia yang belum memiliki pengalaman mengasuh anak sebelumnya merasa senang dengan segala perkembangan sekecil apapun yang ditunjukkan Nastusha.

“Nastusha bisa tempelkan tangan pas doa sebelum tidur. Mata genit dia juga tahu. Kalau aku bilang ‘Enggak boleh, no no no!’. Dia bilang ‘no no no’,” ungkap Chelsea dengan air muka ceria saat ditemui dalam acara yang digagas oleh Marie France Bodyline di Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Hal lainnya yang membuat Chelsea merasa gembira menjadi seorang ibu adalah ketika Nastusha bisa bertepuk tangan pada saat tamu undangan di pesta ulang tahunnya menyanyikan lagu “Happy Birthday”. Tak hanya bertepuk tangan, Nastusha bahkan bisa meniup lilin layaknya anak-anak di atas usianya.

“Seminggu sebelum ulang tahun, saya sering nyanyi Happy Birthday ke dia. Dia selalu tepuk tangan. Mendekati ultah, dia tiup lilin. Anak kecil cepat banget nangkapnya,” lanjut pemain sinetron yang terkenal sejak kecil ini.

Selain itu, Chelsea merasa terharu jika mengingat perjalanannya selama setahun merawat Nastusha dan menjalani kehidupan sebagai seorang ibu. Chelsea merasa bahagia mendapati dirinya menjadi ibu, yang artinya dia bisa mengurus keluarga kecilnya.

“Terharu banget. Pas dia ulang tahun, kayak ‘Oh my God aku tuh bisa jadi seorang ibu’. Setahun menyusui, anak sehat dan pintar. Ada senang, bahagia, galau, dan excited,” jelasnya.

Melihat perkembangan Nastusha yang semakin bagus, Chelsea dan Glenn pun sadar untuk berhati-hati dalam berperilaku di depan putrinya. Terlebih dalam hal berbicara tentang sesuatu yang tak seharusnya didengar anak-anak.

“Orangtua harus diperhatikan mungkin ngomongnya suka kelepasan. Walau belum lancar ngomong, daya serapnya bagus. Jadi harus hati-hati karena anak-anak menyerap,” tandas Chelsea.