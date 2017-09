Bersedia Menyerahkan Kursinya di Pesawat, Pria Ini Dapat Ganti Rugi Rp52 juta

MASIH ingatkah Anda dengan kejadian di mana awak pesawat menyeret penumpangnya untuk keluar hingga berdarah karena pesawat sudah terlalu penuh? Kejadian tersebut sempat membuat heboh dan menuai kecaman dari banyak orang di seluruh dunia. Tidak ingin mengalami hal serupa, sebuah maskapai penerbangan yang berpusat di Atlanta, Delta Air Lines melakukan cara yang tidak biasa.

Jumat minggu lalu, maskapai tersebut menyadari bahwa penerbangan dari Atlanta ke South Bend terlalu banyak diisi oleh penumpang. Pihak maskapai pun menawarkan kepada penumpang untuk menyerahkan kursinya. Penumpang diminta turun dengan biaya ganti rugi sebesar $ 2.200 atau hampir mencapai Rp29 juta.

Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada satupun penumpang yang bersedia mengambil penawaran tersebut. Akhirnya pihak maskapai mulai menaikkan biaya ganti rugi secara bertahap. Saat biaya ganti rugi mencapai $ 4.000 atau setara dengan Rp52 juta, tiba-tiba saja ada penumpang yang setuju untuk menerima tawaran tersebut.

Penumpang tersebut bernama Tracy Jarvis Smith. Sebelumnya Smith sudah melakukan reservasi hanya saja belum mendapatkan tempat duduk. Di akun Twitter pribadinya, @CRUSH_design, pria tersebut mengaku memang menunggu hingga harga tawaran mencapai $ 4.000. Menurutnya angka tersebut adalah angka keberuntungan.

Smith mengatakan hal tersebut setelah dimention pada tweet milik Zach Klein. Akun @ZachKleinWSB menulis, “Hey @CRUSH_Design - you own Philip a drink - he's the guy who got on the plane thanks to you (and Delta's $4K offer)”. Smith menjawab bahwa dirinya tidak bisa mengatakan tidak pada tawaran tersebut.

Keberuntungan tidak berhenti sampai di situ. Smith tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan penerbangan selanjutnya dengan rute yang sama. Dia hanya perlu menunggu selama delapan jam. Tak sedikit orang yang mengatakan bahwa Smith adalah orang yang benar-benar beruntung karena mendapatkan uang yang jumlahnya lumayan dan tidak perlu menunggu lama untuk penerbangan selanjutnya. Demikian seperti yang dilansir dari Fox News, Jumat (15/9/2017).