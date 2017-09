OKEZONE WEEK-END Ladies, Ini Waktu yang Tepat untuk Diet

MAU diet tapi Anda tak pernah sukses? Mungkin sudah saatnya Anda memperhatikan lingkungan di sekitar Anda. Karena lingkungan sekitar bisa mempengaruhi kesuksesan diet seseorang.

Studi yang diterbitkan dalam Journal of Consumer Research menyatakan, jika diet ingin berjalan lancar, maka pastikan Anda memperhatikan waktu untuk diet. Berikut waktu terbaik untuk memulai diet yang dilansir dari Yahoo News, seperti dikutip Okezone dari Sindonews.

1. Jumat pagi

Sejumlah orang mengalami penuruan berat badan di permulaan akhir pekan atau pada hari Jumat pagi. Menurut penelitian dari Cornell University, kondisi ini disebabkan oleh padatnya kegiatan di hari kerja dan kegembiraan menyambut akhir pekan. Tanpa sadar, hal tersebut membuat seseorang bergerak lebih aktif saat Jumat pagi.

2. Musim panas atau hari yang cerah

Penelitian yang dilakukan oleh University of Georgia menemukan, responden makan 200 kalori lebih banyak per hari pada musim hujan atau dingin. Ini karena, hari gelap bisa memicu mencari atau memakan lebih banyak makanan sebagai stok energi.

Selain itu, udara yang dingin dan hari yang gelap memberi kenyamanan untuk makan dan kurangnya kesempatan untuk beraktivitas di luar.

3. Pada hari keempat menstruasi

Perubahan suasana hati saat menstruasi bisa memicu nafsu untuk makan garam, lemak, dan karbohidrat. Tapi empat hari setelah menstruasi, keinginan makan lebih sedikit dan kemampuan menahan lapar lebih besar.

"Kenaikan dopamin, sebuah neuro transmitter yang meningkatkan suasana hati, juga membantu Anda untuk mengatakan tidak pada makanan berlemak," papar penulis 28 Days: What Your Cycle Reveals about Your Love Life, Moods and Potential, Gabrielle Lichterman.

4. Ketika lelah atau tidak enak badan

"Ketika orang-orang lelah, mereka lebih mengandalkan naluri kelangsungan hidup mereka dan mengalokasikan sumber daya yang tersisa untuk melindungi kesehatan mereka," ujar salah satu penulis studi Angela Y Lee, seorang dosen di Northwestern University.

5. Saat menjadi anggota gym

Penelitian baru dari Universitas Stanford mengatakan, bahwa melakukan diet dan olahraga rutin pada hari yang sama merupakan cara terbaik untuk mendapatkan hasil diet yang paling efektif.

Diet lebih berhasil jika Anda melakukan setidaknya 150 menit olahraga per minggu dan mengonsumsi 5—9 porsi buah dan sayuran setiap hari.