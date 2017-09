Gunakan Penutup Kepala Bergaya Turban, Fashion Show Marc Jacobs di New York Fashion Week 2018 Dikritik Netizen

PEKAN mode New York Fashion Week (NYFW) dipungkas dengan pergelaran busana kreasi Marc Jacobs. Lagi-lagi parade busana dilakukan dengan tampilan yang berbeda.

Marc Jacobs banyak melibatkan supermodel terkenal di panggungnya. Beberapa di antaranya adalah Kendall Jenner serta Gigi dan Bella Hadid. Mereka berlenggak-lenggok dalam balutan busana penuh warna. Sayang, Marc Jacobs kembali menuai kritik.

Pasalnya, para model yang membawakan koleksi Marc Jacobs Spring/Summer 2018 mengenakan penutup kepala model turban yang merupakan kreasi hairstylist Guido Palau. Sejumlah netizen menilai bahwa penutup kepala turban tak seharusnya ditampilkan dalam fashion show.

Seorang penulis budaya bernama Helen Bradley Griebel menyatakan bila turban merupakan sebuah identitas ras. Menurutnya, penutup kepala adalah simbil sejarah masyarakat Amerika.

Dituliskan Helen, penutup kepala menyimbolkan penderitaan dari praktik perbudakan dan tak pernah dianggap sebagai fesyen. Turban mencerminkan lebih dari sekadar apa yang disebut sebagai kain yang membungkus kepala. Helen juga mengungkapkan bahwa turban seharusnya hanya dipakai untuk wanita-wanita keturunan Afrika yang tinggal di Amerika Serikat.

“Pemakaian turban di Amerika Serikat telah dipakai oleh jutaan wanita yang diperbudak dan keturunanya sebagai sebuah identitas masyarakat. Turban wanita Afrika-Amerika juga berfungsi sebagai ‘seragam pemberontakan’ yang menandakan penolakan absolut terhadap hilangnya identitas diri,” ungkap Helen, seperti dilansir Allure, Jumat (15/9/2017).

Atas penggunaan turban di fashion show Marc Jacobs nyatanya menimbulkan reaksi yang beragam di media sosial. Sebagian besar mengkritik gaya busana bernuansa vintage glamor itu.

“The head wraps featured in the Marc Jacobs show just seem really misplaced. IMO,” ujar salah seorang netizen.

“Marc Jacobs is really tryin it with these head scarves though. Part of me is laughing and part of me is side-eyeing,” tambah netizen lainnya.

“Lol marc jacobs apologizes for giving his models dreads last year. turns around next season with head wrap,” sambung netizen yang lain.

Well, kritikan ini bukan kali pertamanya datang kepada Marc Jacobs. Saat pekan mode New York September 2016, netizen juga mengkritik kreasi Marc Jacobs yang menampilkan model berambut gimbal warna-warni.