Harus Diingat Orangtua, Tidak Pernah Menindaklanjuti Konsekuensi yang Diberikan ke Anak Program Pendisiplinan Bisa Gagal

CARA lembut, tegas, dan terlalu menekan anak sering kali dipakai untuk mengajarkan disiplin. Di antara beberapa cara tersebut, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Namun, dalam menerapkan disiplin orangtua kerap memberi konsekuensi.

Memberi konsekunsi di zaman sekarang sering membuat orangtua merasa bersalah. "Beberapa orangtua percaya bahwa tidak boleh ada konflik dengan anak-anak mereka," kata Thomas W. Phelan, Ph.D., penulis buku 'Panduan Disiplin 1-2-3'.

Namun, kenyataannya anak-anak membutuhkan struktur yang menentukan batasan mereka. Disiplin membantu mereka belajar mengendalikan diri dan perilaku yang sesuai. Kenyataannya, para periset telah menunjukkan bahwa anak-anak dari orangtua yang lebih lunak cenderung bertindak agresif di sekolah dan berisiko menjadi nakal.

Memberi hukuman kepada anak adalah cara yang salah. Terlebih jika hukumannya tidak sesuai dengan kesalahan anak. Cara yang tepat adalah memberi konsekuensi. Konsekuensi memang terkesan sedikit menekan, tapi sesungguhnya tak terlalu membahayakan. Salah satu kesalahan menerapkan konsekuensi adalah tidak menindaklanjuti.

Sebagai contoh, kasus Allison Charles. Dia adalah ibu tiga anak dari Westfield, New Jersey, yang mengalami kesulitan dalam masalah ini. "Jika anak-anak saya bertengkar dan tidak mau diam, saya akan mengatakan, 'Kita tidak pergi ke pesta ulang tahun.' Lalu saya akan merasa tidak enak dan berkata, 'Baiklah, kamu bisa pergi”, "Lalu, tentu saja, aku menyerah dan membiarkan mereka makan kue ketika sampai di sana."

Ketika cara mendisiplinkan seperti di atas gagal, mungkin orangtua tidak memikirkan konsekuensi yang akan ditegakkan, kata penasihat Parents Jenn Mann, Psy.D., penulis buku 'The A to Z Guide to Raising Happy, Confident Kids'. “Baru kemudian Anda menyadari bahwa melaksanakan tidak sama mudah dengan mengatakannya,” kata Jenn seperti dilansir Parents, Jumat (15/9/2017).

Untuk memperbaikinya, sebaiknya sebelum Anda mengumumkan konsekuensinya, tinggalkan ruangan dan ambil napas dalam-dalam. Ini akan memberi sedikit waktu tenang dan menghasilkan solusi yang lebih mudah ditangani. Jika Anda lupa untuk mengambil jeda dan kemudian perlu memodifikasi rencananya, beritahu anak Anda bahwa perubahan itu akan lebih baik untuk Anda, bukan dia.

"Kita akan menghadiri pesta ulang tahun karena ibu sudah berjanji dengan Ibu Emma (orangtua teman) kalau ibu akan membantunya di acara pesta. Sebagai gantinya kamu akan kehilangan gedge time 30 menit besok,” katanya.