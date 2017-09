OKEZONE WEEK-END: Diet untuk Berhenti Merokok? Ada, Ikuti 5 Tips Ini

ADA berbagai metode yang dapat membantu Anda untuk berhenti merokok. Mulai dari nicotine patches, hypnosis, dan prescription medication. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa cara terbaik untuk berhenti merokok berasal dari makanan yang Anda simpan di lemari es. Yup, Anda bisa menggunakan makanan untuk membantu menghentikan kebiasaan merokok.

Daripada penasaran, Berikut Okezone rangkumkan beberapa tips diet sehat yang dapat membantu Anda berhenti merokok. Seperti dilansir dari Times of India.

1. Mengonsumsi susu, seledri, wortel, buah-buahan dan sayuran segar sebelum merokok, ternyata dapat menghasilkan rasa pahit yang berlebih setelah Anda selesai menghisap rokok. Jika dilakukan secara terus menerus, cara praktis ini akan memaksa Anda untuk mematikan dan menghilangkan keinginan untuk menghisap rokok.

2. Mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, lemon, amla, dan jambu biji juga dapat mengurangi keinginan Anda untuk merokok. Hal ini disebabkan karena rokoklah yang menghilangkan pasokan vitamin C di dalam tubuh. Jadi, ketika kebutuhan vitamin C Anda terpenuhi, keinginan untuk menghisap rokok pun akan berkurang.

3. Ketika keinginan untuk merokok muncul, Anda bisa mengakalinya dengan menyantap makanan bercita rasa asin seperti keripik, papad, acar, dll. Jika di rumah tidak ada stok makanan tersebut, cukup taruh sedikit garam di ujung lidah. Cara ini terbukti sangat efektik untuk membunuh keinginan merokok.

4. Selain mengonsumsi makanan-makanan tertentu, mencium aroma buah kering ternyata ampuh mengurangi keinginan untuk merokok.

5. Mengunyah permen karet juga dipercaya dapat menghentikan keinginan untuk merokok. Secara tidak langsung, kegiatan ini akan membuat mulut Anda tetap sibuk mengunyah, sehingga keinginan untuk merokok pun akan hilang. Anda juga bisa mengganti permen karet dengan permen bebas gula.

Selain 5 cara di atas, pastikan Anda menghindari alkohol, kafein, dan daging merah saat mencoba berhentik merokok. Pasalnya, makanan tersebut justru akan semakin menimbulkan keinginan untuk merokok. Jangan memberitahu orang-orang di sekitar untuk membantu mengingatkan bahwa Anda sedang menjalani program diet rokok. Selamat mencoba dan semoga sukses berhenti merokok.