Jade Mountain Temple, Pagoda Saksi Sejarah Kemerdekaan Vietnam di Tengah Danau Hoan Kiem

KOTA seribu pagoda Hanoi memiliki banyak pagoda yang menarik perhatian baik dari segi gaya arsitektur maupun sejarah. Di antara sekian banyak pagoda, mungkin pagoda Ngoc Son atau jade mountain temple yang paling sering dikunjungi para traveler. Pagoda yang terletak di tengah danau Hoan Kiem ini ternyata spot terbaik untuk menikmati keindahan danau ikon Kota Hanoi itu.

Pagoda Ngoc Son atau Jade Mountain Temple terletak di sebuah pulau kecil bernama Jade Island di tengah danau ikonik Hanoi, Hoan Kiem. Pagoda yang dibilang merupakan spot terbaik untuk menikmati Danau Hoan Kiem ini selalu ramai dikunjungi turis. Untuk mengunjungi pagoda ini kita perlu membeli tiket masuk seharga 30.000 Dong atau sekitar Rp15.000 per orang. Karena termasuk tempat suci, para pengunjung diharap memakai pakaian sopan dengan lengan tertutup. Namun bagi yang terlanjur memakai pakaian terbuka bisa memakai jubah yang bisa dipinjam gratis. Jubah bisa diambil di seberang loket tiket

Untuk menuju pagoda kita perlu menyeberang jembatan merah cantik bergaya khas Tiongkok. Jembatan ini sangat instagrammable sehingga tak heran bila area ini selalu dipenuhi turis yang sibuk selfie. Di seberang jembatan, Pagoda Ngoc Son atau Jade Mountain Temple berdiri dengan kokoh. Di halaman pagoda biasanya digelar tarian tradisional Vietnam. Tarian ini bisa dinikmati secara cuma- cuma.

Pagoda dibangun pada abad ke-18 untuk menghormati jasa Jenderal Tran Hung Dao yang berhasil mengalahkan tentara Mongol pada abad ke-13. Selain itu, pagoda ini juga berfungsi untuk memuja guru ajaran konfusius La To dan sarjana Van Xuong. Saat memasuki pagoda, tak jarang kita bisa melihat warga lokal Hanoi yang datang ke pagoda untuk berdoa.

Salah satu yang menarik perhatian para turis terhadap pagoda ini adalah adanya patung kura - kura raksasa. Konon kura - kura raksasa ini merupakan dewa kura-kura yang meminjamkan pedang sakti kepada Kaisar Le Loi. Berkat pedang pinjaman inilah Kaisar Le Loi bisa mengalahkan tentara Tiongkok dan memerdekakan Vietnam. Dewa kura-kura dan pedang sakti kini menjadi legenda yang tak terpisahkan dari danau Hoan Kiem.

" Its beautiful.. so historical.. this is the first time i am visiting Vietnam and Hanoi. I like this place ", ujar Rachel, seorang turis yang baru pertama kali mengunjungi pagoda berwarna merah ini. Para turis datang ke sini tak cuma untuk mengunjungi pagoda yang populer ini. Mereka juga ingin menikmati keindahan Danau Hoan Kiem dari dekat.

Anda bisa berada dekat sekali dengan danau dengan berjalan ke tepi pulau. Selain itu keindahan danau Hoan Kiem juga bisa dinikmati dengan mengelilingi taman yang ada di sekitar pagoda. Saat malam, Jembatan pagoda bersinar merah menyala memberi nuansa misterius namun tetap cantik untuk dipandangi maupun diabadikan. Pagoda Ngoc Son atau Jade Mountain Temple buka setiap hari mulai jam 7.30 pagi hingga 5.30 sore waktu setempat.