OKEZONE WEEK-END: Turun 4,5 Kg dalam Tiga Hari, Diet Militer Ini Datangkan Rasa Penasaran

PERNAH membayangkan apa yang bisa terjadi dalam tiga hari? Percayakah bila dikatakan dalam tiga hari Anda bisa mengalami penurunan berat badan hingga 4,5 kilogram? Nah, inilah yang dijanjikan oleh suatu metode diet yang dinamakan diet militer.

Diet militer memang diklaim bisa menurunkan bobot tubuh sekitar 4,5 kilogram hanya dalam waktu tiga hari. Mengapa bisa seperti itu? Seperti dikutip dari Sindonews, ternyata diet militer fokus pada pengurangan asupan kalori dan karbohidrat.

Seorang pakar gizi bernama Lisa Drayer juga menulis buku The Beauty Diet and Strong, Slim, and 30!, menjelaskan bahwa melakukan diet ini sebenarnya tidak mudah. Ini karena penurunan kalori secara drastis tidak mudah dilakukan. Pelaku dietnya akan merasakan efek samping seperti mudah lelah, sulit konsentrasi dan cepat lapar.

Selain itu, menurutnya menu makan tersebut juga kurang sehat karena ada hot dog dan es krim vanila. Dibandingkan mengonsumsi es krim vanila, sebaiknya ganti asupan kalori dengan konsumsi makanan salad.Drayer juga menyarankan untuk tidak lupa melakukan aktivitas fisik yang bergerak karena olahraga akan menyempurnakan diet yang tengah dijalani.

Penasaran dengan pola makan yang diterapkan pada diet militer? Sekadar tahu, dimulai pada hari pertama, Anda dianjurkan sarapan dengan mengonsumsi kopi atau teh, selembar roti dan dua sendok selai kacang. Asupan serat pun bisa di dapat dengan mengonsumsi sepotong jeruk.

Untuk makan siang, cukup konsumsi secangkir kopi, teh, selembar roti tawar gandum utuh, dan setengah mangkuk tuna kaleng.



Di malam harinya, dianjurkan untuk mengonsumsi daging apapun sebanyak tiga ons, semangkuk kacang hijau, pisang dan apel ukuran kecil. Nah, serunya pada diet militer justru tak mengharamkan es krim, karena Anda diperbolehkan mengonsumsi es krim sebagai hidangan penutup.

Untuk hari kedua, sarapan yang diwajibkan adalah selembar roti tawar, satu telur rebus, dan pisang. Namun jangan



Berbeda dengan sarapan, saat makan siang menu yang akan dikonsumsi cukup mengonsumsi telur rebus, lima lembar cracker dan semangkuk keju cottage.

Saat makan malam, Anda bisa berjumpa kembali dengan es krim sebagai hidangan pencuci mulut. Sebelumnya Anda boleh mengonsumsi satu buah pisang, wortel separuh mangkuk, semangkuk brokoli, dua hot dog.



Masuk hari ketiga, pelaku diet militer disarankan mengonsumsi lima lembar cracker, satu slice keju cheddar dan satu buah apel.

Siang harinya, cukup satu telur rebus dan selembar roti tawar. Sedangkan makan malam, Anda diharapkan konsumsi satu kaleng tuna, pisang dan satu cup es krim vanila.