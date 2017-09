OKEZONE WEEK-END: Diet Mayo ala Dian Sastro dan Fitri Tropica Turun hingga 6 Kg dalam 2 Minggu

SALAH satu program diet yang sedang populer belakangan ini adalah diet mayo. Diet ini dianggap aman dan terbukti dapat menurunkan berat badan.

Diet mayo sendiri berasal dari Amerika Serikat. Diprakarsai oleh sebuah klinik kecantikan yang bernama Mayo Clinic. Metode diet mayo adalah puasa garam selama 13 hari. Maksudnya, orang yang melakukan diet tidak mengonsumsi makanan yang mengandung rasa asin.

Program diet ini terbilang cukup ampuh. Sebab sudah dibuktikan oleh dua selebriti ternama, Dian Sastro dan Fitri Tropica.

Cerita Dian Sastrowardoyo saat melakukan diet mayo bermula ketika mengalami kenaikan berat badan pasca melahirkan. Sebelum hamil dan melahirkan berat badan Dian stabil, yaitu 50 kilo gram. Lalu berat badan bintang film ini naik 20 kilo gram menjadi 70 kilo gram.

Awalnya pemeran utama film AADC ini ingin berat badanya turut secara alami. Di mana ia meyakini kata orang terdahulu bahwa saat menyusui nanti berat badan akan turun secara alami.

Namun, ternyata tidak. Berat badan Dian tetap berada di angka 70. Lalu ia mulai mencari cara bagaimana menjalani diet sehat. Pilihannya jatuh pada diet mayo.

Diet mayo menuntut orang untuk disiplin. Dian mulai mengonsumsi makanan tanpa garam. Saat lapar dia hanya makan dua potong dada ayam. Alasannya karena dada ayam tak mengandung banyak lemak sehingga tidak membuat gemuk.

Berkat keberhasilan pola diet Dian Sastro, maka ia bersama teman-temannya kini menjalani bisnis makanan diet. Dalam program diet ini dianjurkan pula berolahraga dan dibantu dengan profesional coach.

Sementara, Fitri Tropica dapat menurunkan berat badan 6 kg dalam waktu dua pekan. Artis yang akrab dipanggil Fitrop ini menjalani program diet jelang hari pernikahannya.

Di akun Instagran ia menulis, "So here is my #13daysmayodietjourney result lost 6kilos so far. Siklus datang bulan pun sehat lancar. Berkat perjuangan 13days-no-salt-no-rice-no-ice-no-drama Thankyou @kelincitertidur :)

Diet mayo yang dilakukan Fitri Tropica adalah tidak mengonsumsi makanan yang diolah dengan proses digoreng. Proses yang dilakukan adalah bakar, rebus, atau kukus. Ia juga tidak mengonsumsi nasi dan es krim. Demikian dilansir dari berbagai sumber.