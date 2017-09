OKEZONE WEEK-END: Diet Mediterania, Diet Sehat untuk Mendapatkan Sperma Berkualitas Baik

PARA peneliti dari Universitas Rovira I Virgili di Spanyol mengungkapkan bahwa kualitas sperma seorang pria dapat bertambah bagus ketika ia menerapkan program diet Mediterania. Diet ini mengharuskan sang pelaku untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi esensial seperti vitamin c, antioksidan, zinc, dan asam folat.

Pasalnya, kombinasi nutrisi tersebut dapat menghasilkan sperma berkualitas tinggi dan sehat. Sebaliknya, ketika para pria mengonsumsi daging olahan, kacang kedelai, kentang, keju, kopi, minuman, dan alkohol, hal tersebut justru akan menurunkan kualitas sperma.

Tidak usah khawatir! Okezone telah merangkum 5 rekomendasi makanan dan minuman yang dapat Anda konsumsi untuk menghasilkan sperma berkualitas baik. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

Konsumsi Vitamin C

Selain berfungsi sebagai imunitas manusia, Vitamin C dan antioksidan juga bermanfaat untuk mencegah cacatnya sperma serta meningkatkan motilitasnya (kecepatan sperma dalam mencapai rahim). Oleh karena itu, pastikan mengonsumsi Vitamin C sebanyak 90 miligram atau setara dengan 9 ons jeruk setiap harinya. Jika Anda merokok, tambahkan kadar Vitamin C lebih banyak lagi atau sekitar 125 miligram per hari.

Konsumsi makanan mengandung zinc

Kandungan mineral seng atau lebih dikenal dengan sebutan zinc juga memiliki peran penting dalam menghasilkan sperma berkualitas. Jika Anda kurang mengonsumsi seng, dampaknya akan memengaruhi tekstur sperma yang cenderung akan menggumpal dan sulit untuk mencapai rahim. Dalam arti lain, motilitas sperma juga akan berkurang. Untuk mencegah hal tersebut, Anda dapat mengonsumsi tiram, daging sapi tenderloin, kacang panggang, daging ayam, dan deretan makanan mengandung seng lainnya. Kandungan seng yang harus Anda konsumsi setiap hari adalah sebanyak 11 miligram.

Lengkapi dengan asam folat

Sebuah studi telah membuktikan bahwa pria yang kekurangan vitamin B cenderung memiliki masalah dalam memproduksi sperma yang sehat. Untuk mengantisipasinya, Anda dapat mengonsumsi sereal, sayuran hijau, jus jeruk, dan kacang-kacangan yang dilengkapi dengan asam folat, suplemen, atau multivitamin. Hal ini dilakukan agar sperma yang dihasilkan tidak mudah rusak dan berkualitas.

Hindari minuman beralkohol

Untuk mendapatkan sperma yang sehat, Anda disarankan tidak mengonsumsi alkohol sama sekali. Namun, jika kebiasaan ini sulit untuk dihilangkan, cobalah untuk menguranginya secara perlahan-lahan. Pasalnya, kandungan yang terdapat wine, bir, atau minuman keras lainnya dipercaya dapat mereduksi level testosterone dan jumlah sperma.

Minum multivitamin secara rutin

Keberadaan multivitamin sangat diperlukan demi memenuhi nutrisi yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika selama ini Anda sudah rutin mengonsumsi buah bervitamin C, namun kadarnya belum sesuai yang dianjurkan, disinilah peran multivitamin mengambil peran penting sebagai pelengkapnya.