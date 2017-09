KIM Kardashian menjadi magnet yang kuat bagi dunia mode. Tak hanya tubuhnya yang super gorgeous, penampilannya di setiap mome selalu menarik untuk dikulik. Makanya, tak heran kalau Kim banyak memiliki penggemar.

Salah satunya adalah Diana Sirokai. Model size plus itu mengaku sangat mengagumi Kim Kardashian. Sampai-sampai dirinya terobsesi untuk menjadi Kim. Terkait dengan itu, memang banyak di antara model kenamaan dunia yang menjadikan Kim sebagai kiblat dirinya. Makanya, tak heran kalau akhirnya Diana pun punya ketertarikan lebih pada Kim.

BACA JUGA:

Tidak tanggung-tanggung, Diana kerap berpenampilan menyerupai Kim. Seperti yang terlihat dari postingan foto Instagramnya belum lama ini. Diana nampak seksi dengan baju renang putih satu peice yang sama dengan Kim. Tampilannya makin hot karena payudara Diana dibiarkan terbuka sebagian. Ya, selain karena terlalu besar juga.

Tidak hanya bajunya yang sama, jika ditelisik lebih jauh, tatanan rambutnya pun serupa, dibiarkan tergerai bebas. Posenya pun benar-benar diperhatikan Diana. Gerakan tangan hingga warna foto yang dibuatr black-white yang ditampilkan model ini pun mirip dengan istri Kanye West tersebut.

Ternyata, di balik dari tindakannya itu, Diana punya maksud yang baik. Yaitu untuk memberitahu kepada perempuan yang bertubuh plus untuk tidak malu menunjukan siapa diri Anda sebenarnya. Mengajarkan untuk tidak minder adalah maksud lain dari Diana.

Perlu Anda ketahui, foto Diana ini kemudian viral dan mendapat lebih dari 29,7 ribu likes setelah diunggah ke Instagram pribadinya tiga hari lalu. "Kekurangan saya adalah kekuatan saya," ujar wanita berusia 21 tahun itu. Dalam caption fotonya pun Diana menuliskan kalimat penyemangat. ’’We are both women with different bodies,’’ tulisnya yang berarti Diana dan Kim sama-sama perempuan dengan tubuh yang berbeda.