HAMPIR semua orang tahu bahwa Venesia di Italia adalah salah satu kota paling romantis di dunia. Menyusuri kanal dengan gondola sambil mendengarkan lagu Italia adalah kegiatan yang paling sering dilakukan di sana.

Namun mungkin sebentar lagi hal romantis tersebut tidak hanya bisa dilakukan di Italia saja. Sebab, Dubai secara resmi telah mengungkap rencananya untuk membuat replika kota Venesia yang mengapung.

BACA JUGA:

Venesia terapung dijelaskan akan menjadi tujuan mengapung berbintang lima pertama di dunia yang akan membawa ‘pesona, ketenangan, dan budaya Venesia ke pantai Dubai yang tenang’.

Uniknya, Venesia apung ini tidak hanya akan memiliki kanal dan gondola yang langsung diimpor dari Italia seperti di rumah aslinya. Namun juga akan dilengkapi dengan replika alun-alun Piazza San Marco yang sangat terkenal di Venesia.

Tak hanya itu, Venesia apung ini juga akan memiliki dunia bawah laut yang mewah. Dunia bawah laut itu meliputi kabin, bar, toko, dan restoran yang mewah.

Venesia di Dubai akan dibangun dengan daya tampung hingga 3.000 tamu yang tersebar di bangunan empat lantai. Tempat ini akan mudah dijangkau dari daratan maupun dari laut dengan menggunakan kapal, pesawat amfibi, maupun helikopter. Tamu yang tiba bisa langsung menuju resor dengan berjalan kaki atau menggunakan gondola yang disediakan.

Dubai tak hanya akan menciptakan Venesia dari bangunannya saja. Tetapi suasana khas Italia juga akan dihadirkan di sana untuk memberi nafas budaya dan perayaan tradisional. Semuanya akan dihadirkan dari festival dan perataan tradisional termasuk La Biennale di Venesia dan Regata Storica.

Nantinya, Venesia apung ini akan dibangun secara independen di Laut Arab. Resornya ditetapkan menjadi bagian dari The Heart of Europe, sebuah cluster dari enam pulau di The World yang ada di Dubai. Lokasinya sekira 4 kilometer dari daratan.

Proyek ini akan dijalankan oleh Kleindeinst Group dan masih dalam perencanaan awal. Namun tak hanya Venesia yang direncanakan akan dibuka di Dubai, tetapi termasuk Swedia, Jerman, Monaco, St Petersburg, dan Swiss. Demikian dilansir dari Dailymail, Senin (18/9/2017).

(Renny Sundayani)