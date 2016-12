Menuju Ajang Miss World 2016, Natasha Mannuela Optimis Raih Beauty with a Purpose

Miss Indonesia 2016 Natasha Mannuela usai jumpa pers "Natasha Mannuela Goes To Miss World 2016" di MNC Tower 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (23/11/2016). Miss Indonesia 2016 Natasha Mannuela optimistis meraih Beauty with a Purpose lewat program peningkatan standar kehidupan masyarakat di TPU Bantar Gebang.