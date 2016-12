Ratusan Karyawan MNC Group Ikuti Donor Darah MNC Love Donation

Karyawan MNC Group melakukan aksi peduli donor darah di Auditorium MNC Tower, Jakarta, Kamis (15/12/2016). MNC Group kembali menggelar kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam bentuk donor darah dengan tema "MNC Love Donation" dan "Let's Share The Love With Your Blood". Donor darah ini diikuti ratusan karyawan MNC Group dengan target 400 kantong darah, yang saat ini dibutuhkan Palang Merah Indonesia (PMI).