Sambut Natal dan Liburan Akhir Tahun, Pikachu Siap Hibur Pengunjung Mal

Manager Marcom Central Park & Neo Soho Welly Adi, dan SVP MNC Licensing & Content MNC Media Jimmy Kim saat foto bersama boneka Pikachu pada acara "Meet And Greet With Pikachu From Japan" di Central Park, Jakarta, Kamis (15/12/2016). MNC Licensing bekerja sama Central Park Jakarta mempersembahkan boneka Pikachu yang didatangkan langsung dari Jepang untuk menyambut perayaan Natal dan waktu liburan akhir tahun.