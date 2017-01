Hari Datangnya Kedewasaan, Gadis-Gadis di Jepang Kompak Pakai Kimono

Puluhan gadis mengenakan kimono jenis khusus yang disebut furisode, saat merayakan Coming of Age Day atau Hari Datangnya Kedewasaan di Tokyo, Jepang, Senin (9/1/2017). Coming of Age Day atau dalam bahasa Jepang disebut Seijin no Hi, merupakan perayaan tahunan dimana anak-anak muda yang usianya sudah 20 tahun memasuki usia dewasa. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)