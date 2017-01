Ayam Bernama Cherry Ikut Kampanye Sehat Konsumsi Sayuran

Seekor ayam bernama Cherry dihadirkan pada "Kampanye Sehat Konsumsi Sayuran" yang diselenggarakan aktivis People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) di Beijing, China, Kamis (19/1/2017). Kampanye ini mengajak masyarakat agar gemar mengonsumsi sayuran. (REUTERS/Jason Lee)