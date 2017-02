Sentuhan Nuansa Inggris koleksi Busana Victoria Beckham di New York Fashion Week

Sejumlah Model saat berjalan memperagakan koleksi desainer Victoria Beckham pada acara New York Fashion Week, di Manhattan New York, AS, Kamis (16/2/2017). Koleksi terbaru Victoria Beckham ini menaruh unsur feminisme pada karyanya.