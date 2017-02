Pelabuhan Bangsal Layani 3 Destinasi Wisata di Lombok

Sejumlah penumpang menuruni perahu bermotor dari Gili Trawangan saat tiba di Pelabuhan Bangsal, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Kamis (23/2/2017). Pelabuhan Bangsal merupakan pelabuhan yang melayani transportasi publik perahu bermotor untuk ke kawasan wisata Tiga Gili yang beroperasi mulai pukul 07.00 Wita hingga 17.00 Wita setiap hari dengan tarif sekali menyeberang sebesar Rp15 ribu per orang untuk ke Gili Trawangan, Rp13 ribu per orang untuk ke Gili Meno, dan Rp12 ribu per orang ke Gili Air.