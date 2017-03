High Tea With HighEnd Angkat Tema The Art of Lips

Chairwoman of HighEnd Magazine Ibu Liliana Tanoesoedibjo (kiri bawah) bersama komunitas High End saat mencoba make up di sela acara "High Tea With HighEnd" di Ristorante Da Valentino, MD Place, Jakarta Selatan, Rabu (22/3/2017). Acara ini mengangkat tema 'The Art of Lips', di mana make-up workshop akan memberi tutorial mengaplikasikan tren lipstik terbaru.