Gaya Hidup Sehat dengan Donor Darah

Suasana Donor Darah dengan tengan tema "Show The Hero Inside You" di Jakarta, Jumat (7/7/2017). Aksi dengan tema tema "show the hero inside you" ini serentak di gelar di 5 kota besar yaitu, Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta dan Pontianak.