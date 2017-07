Bali-Kei Archipelago Festival 2017 Hidupkan Industri Pariwisata Kepulauan Kei

Dari kiri: Joneka Kandou (Commercial Director MNC Travel), Roy Rahajaan (Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara), Andy Eric Manuhutu (The Sophie's Choice), dan Arief Gunawan (CEO Seven Fols Asia), hadir pada konferensi pers Bali-Kei Archipelago Festival 2017, di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Acara tersebut akan digelar pada Oktober 2017. Adapun tujuan dari acara tersebut untuk menghidupkan industri pariwisata di Kepulauan Kei yang selama ini belum ada. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar bermanfaat untuk kesejahteraan pemerintah dan masyarakat setempat. Acara itu diprakarsai oleh The Sophie's Choice, didukung oleh Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, MNC Travel dan BookMyShow.