Nuansa 90an Dibawakan Tom Ford pada Pagelaran Busana New York Fashion Week

Sejumlah model saat memperagakan busana karya di panggung catwalk kreasi dari koleksi Tom Ford yang bertajuk Spring / Summer 2018 di New York Fashion Week di Manhattan, New York, A.S., (6/9/2017) waktu setempat. koleksi Tom Ford menjadi pembuka pada pagelaran New York Fashion Week dengan nuansa 90an. REUTERS/Andrew Kelly