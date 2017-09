Lenggak-lenggok Model Cantik Gigi Hadid di Pagelaran New York Fashion Week

Model Gigi Hadid saat berjalan di panggung catwalk kreasi dari koleksi Tom Ford yang bertajuk Spring / Summer 2018 di New York Fashion Week di Manhattan, New York, A.S., (6/9/2017) waktu setempat. Pada pagelaran tersebut terlihat Gigi Hadid memakai Gaun panjang berwarna pink dengan detail garis lengkung di bagian perut hingga kaki dan aksen yang mengkilat di bagian kedua lengannya. REUTERS/Andrew Kelly