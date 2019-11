SEBAGIAN dari pasangan suami-istri yang mengalami masalah keharmonisan dalam keluarga menjadi faktor penyebab kesuburan. Bila salah satu pasangan bermasalah dalam hal kesuburan, maka akan kesulitan dalam memperoleh keturunan.

“Banyak sekali yang mengatakan bahwa rumah tangga tidak akan hamonis jika kesuburan di antara keduanya tidak seimbang, atau malah salah satunya tidak subur untuk menghasilkan keturunan,” jelas Dr Sonia Wibisono kepada Okezone, belum lama ini.

Menurut Dr Sonia, berat badan pasangan suami-istri juga mempunyai andil dalam soal pembuahan. “Bahkan dari kesimpulan riset, wanita yang terlalu gemuk atau terlalu kurus sering mengalami kegagalan pembuahan, sehingga akan sangat penting untuk pasangan suami-istri menjaga berat badan normal dengan diimbangi asupan makanan bergizi,” paparnya.

Berikut ini beberapa makanan yang harus dikonsumsi untuk meningkatkan kesuburan suami-istri, menurut Dr Sonia.

Banyak mengandung Vitamin C

Vitamin C adalah antioksidan untuk menjaga kesehatan sel, serta meningkatkan penyerapan asupan zat gizi dan memperbaiki sistem imun. Untuk pria, antioksidan dapat memperbaiki mutu sperma. Kekurangan vitamin C akan menjadi salah satu faktor penentu ketidaksuburan pasangan suami–istri. Sumber vitamin C antara lain pepaya, jambu biji lokal, belimbing, mangga, kedondong, nanas, rambutan, srikaya, dan stoberi.

Asam folat

Rendahnya kadar asam folat dalam darah berkaitan dengan rendahnya jumlah sperma pada pria. Sedangkan untuk wanita, asam folat sangat penting untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Makanan yang mengandung asam folat, antara lain brokoli, asparagus, kol, sawi hijau, kacang panjang, taoge, tempe , kacang hijau, kacang merah, daging ayam, dan alpukat.

Vitamin E

Vitamin ini melindungi sel dari serangan radikal bebas sekaligus meningkatkan kemampuan sperma untuk membuahi sel telur, sehingga kehamilan lebih mudah terjadi. Sumber vitamin E, antara lain kenari, kacang mete, almond, kacang tanah, kuaci biji bunga matahari, alpukat, mangga dan brokoli.

Zinc

Zinc sangat berperan penting untuk metabolisme hormon, pembentukan, dan pergerakan sperma. Kekurangan seng dapat mengganggu pematang sel telur. Sumber seng antara lain kerang, daging, kepiting, dan beras merah.

Minyak biji flax (flaxseed oil)

Flaxseed oil dapat menyehatkan fungsi saluran rahim, sehingga bermanfaat untuk mengatasi kesuburan. Flaxseed oil dapat diperoleh di apotik atau toko obat.

Zat besi

zat besi banyak ditemukan di udang, kerang, tahu, daging, kepiting, kacang-kacangan kering, kismis, dan apricot. Zat besi membantu kelancaran pembuahan sel telur oleh sperma, sehingga bisa fatal akibatnya jika pasangan suami–istri kekurangan zat besi.

Vitamin B12

Asupan vitamin yang satu ini sangat penting untuk pasangan yang sedang merencanakan memiliki momongan segera. Menurut riset, kesulitan memperoleh keturunan erat hubungannya dengan keterbatasan kadar B12 dalam darah. Makanan yang banyak mengandung vitamin B12, antara lain yogurt plain (putih tanpa rasa), daging, tuna, kerang dan kepiting.

Likopen

Mengkonsumsi makanan yang kaya akan likopen dapat meningkatkan jumlah sperma dan kegesitannya. Sumber likopen antara lain tomat merah (sebisa mungkin yang organik), semangka merah, papaya merah, jambu biji merah, stroberi, jeruk bali merah, delima merah.

