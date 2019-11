WANITA yang sudah berada di usia 35 tahun banyak dianggap sulit mendapatkan keturunan. Faktor kesuburan dan produktivitas yang mulai menurun dianggap sebagai pemicunya. Benarkah?

Ya, hal itu diungkap Jean Twenge sesuai hasil penelitian terbaru yang dipublikasikan jurnal The Atlantic edisi Juni 2013. Dia menjelaskan bahwa kemampuan wanita mendapatkan kehamilan menurun saat berada di pertengahan umur 30-an. Namun demikian, wanita masih bisa mendapatkan kehamilan.

Hasil penelitian Twenge ini mematahkan beberapa statistik menakutkan yang ada dipikiran orang. Di mana pada hasil penelitian 2004 yang sering beredar dikatakan bahwa satu dari tiga wanita antara 35 dan 39 tak bisa hamil dengan cara alami, yang ternyata data ini diambil berdasarkan data kelahiran Prancis pada 1670 sampai 1830.

Hasil penelitian berobjek pada umur 27 tahun sampai sampai 35 tahun, sehingga hasil berbeda dengan penelitian terbaru Twenge yang menunjukan hanya menurunkan sekira empat persen tingkat dari kehamilan wanita di usia 28 sampai 37 tahun.

"Kebanyakan wanita yang ingin menjadi ibu di usia 30-an bisa hamil alami atau dengan sendirinya. Tetapi beberapa wanita tidak bisa mendapatkannya dan fakta itu tidak bisa ditepis," kata Alyssa Dweck salah satu penulis penelitian sekaligus seorang ob-GYNÂ dari V is for Vagina di Westchester, New York.

Lebih lanjut alasan sebagian wanita tak bisa hamil, Dweck menjelaskan, merujuk pada data American College of Obstetri dan Ginekologi (ACOG), sebenarnya tak peduli seberapa Anda merasa muda saat di umur 35 tahun, ketika sel telur yang diberikan kepada wanita saat kondisi tubuhnya masih sehat, sebesar 54 persen dapat bisa terjadi proses pembuahan hingga munculnya kehamilan. Maka tak peduli usia penerima bila memiliki tubuh sehat, wanita masih bisa hamil lagi.

Wanita yang masih terperangkap pemikiran bahwa usia tua tak bisa membuatnya hamil memang menjadi ancaman tersendiri. Dweck menuturkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi mengingat kondisi wanita di umur 35 tahun ke atas tak jarang sudah memiliki gangguan kesehatan yang akhirnya memengaruhi kesuburannya. Contoh ganguan itu antara lain diabetes, obesitas, dan tekanan darah tinggi yang pada akhirnya menyebabkan seorang wanita sulit mendapatkan kehamilan di usia tersebut, seperti dilansir Foxnews.

Untuk bisa keluar dari risiko itu, Dweck menganjurkan untuk wanita yang masih menginginkan mendapatkan kehamilan di umur 30 tahunan menjaga kesehatannya dengan baik dan melakukan konsultasi dengan obgyn (spesialis obstetri dan ginekologi), atau sebuah tes untuk mengetes kesuburan Anda. Sehingga sangat memungkinkan wanita bisa mendapatkan kehamilan.

"Karena wanita tak bisa memprediksi apakah di umur 30-an sudah memiliki masalah seksual atau tidak, maka pengecekan ini sangat penting. Di mana dengan pengecekan ini akan memberikan penjelasan kesehatan tubuh secara keseluruhan dan menguji sebenarnya kondisi apa yang membuat Anda sulit hamil atau mendapatkan anak. Sehingga dari sini, Anda dapat meningkatkan kesempatan menjadi seorang ibu di usia berapa pun," tutup Dweck.

(ind)