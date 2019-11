BERCINTA memiliki sejuta manfaat yang bisa membuat hidup lebih berkualitas. Benarkah?

Aktivitas seksual yang melibatkan pergerakan fisik diketahui mampu menyehatkan tubuh Anda. Berikut beberapa manfaat yang bisa Anda ketahui, seperti dilansir CNN.

Membantu kesehatan jantung

Ereksi yang kuat sama halnya dengan jantung yang kuat. Menurut studi pada 2008 yang diterbitkan dalam Journal of American College of Cardiology, disfungsi ereksi (DE) jelas terkait dengan kesehatan jantung yang buruk.

Pera peneliti memelajari 2.300 pria dan menemukan bahwa subyek dengan disfungsi ereksi memiliki ridiko 58 persen lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner.

Menurunkan risiko kanker prostat

Sebuah studi pada 2004 yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association menemukan dari 29 ribu subjek pria, mereka yang memiliki 21 kali ejakulasi per bulan secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk terkena kanker prostat di kemudian hari daripada mereka yang memiliki 4-7 kali per bulan.

Membantu pekerjaan Anda

Antropolog Helen Fisher menemukan bahwa seks secara teratur meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan kreativitas dan mendorong kerja sama lebih baik antara lain dengan melepaskan dopamin dan oksitosin.

(ind)