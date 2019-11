GAYA hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan ketidaksuburan pada pria dewasa. Salah satu gaya hidup tidak sehat dari sebagian besar pria dewasa adalah pola diet yang kurang tepat.

Asupan makanan bisa sangat mempengaruhi kesuburan dari seorang pria. Tentunya, makanan yang dikonsumsi harus penuh nutrisi dan kaya akan vitamin C, seperti buah-buahan. Berikut ini beberapa buah-buahan yang dapat meningkatkan kesuburan pria dewasa seperti dilansir Boldsky.

Jeruk

Sayuran berwarna cerah dan sehat dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan pria. Setiap warna dari buah memiliki manfaat kesehatan tertentu yang dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesuburan pria. Sementara, jeruk kaya akan vitamin C dan antioksidan yang meningkatkan kinerja tubuh dan kesuburan.

Alpukat dan Almond

Tambahkan alpukat dan almond dalam menu diet harian Anda untuk membantu kesehatan jangka panjang. Sementara, lemak yang terdapat pada kedua makanan adalah lemak baik dan lemak tak jenuh tunggal. Kedua jenis lemak ini dapat membantu insulin di dalam tubuh berfungsi dengan benar, sehingga menyeimbangkan hormon dan meningkatkan peluang untuk hamil.

Strawberry

Strawberry adalah buah lezat dan kaya akan vitamin C yang sangat penting dalam meningkatkan kesuburan pada pria. Studi menunjukkan laki-laki membutuhkan minimal 90 mg per hari vitamin C untuk meningkatkan kesuburan.

(tty)