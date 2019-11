ADA banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperbesar penis tanpa bantuan obat. Mau tahu caranya?

Ketimbang menempuh pengobatan yang tak membuahkan hasil, cara sederhana berikut bisa membantu Anda mewujudkan penis yang tampak besar. Berikut cara-cara yang bisa dilakukan, seperti dilansir Live Strong.

Cukur rambut kemaluan

Membiarkan rambut kemaluan lebat dapat membuat penis tampak lebih pendek. Dengan dicukur, pangkal penis pun jadi lebih sensitif terhadap rangsangan.

Operasi phalloplasty

Beberapa jenis prosedur bedah dapat mengubah panjang atau ketebalan penis. Untuk meningkatkan ketebalan, ahli bedah dapat menempatkan lemak dari bagian tubuh lain ke dalam batang penis. Untuk meningkatkan panjang, dokter bedah memotong ligamentum suspensorium dimana memungkinkan penis berada seperti semula. Kedua prosedur ini memiliki risiko termasuk infeksi dan hilangnya sensasi dan fungsi normal.

Beberapa organisasi medis, termasuk American Urological Association and the Society of Plastic Surgeons tak mendukung menggunakan operasi penis untuk alasan kosmetik.

Pembedahan dengan memasukkan implan penis dapat membantu pria yang menderita disfungsi ereksi memiliki peningkatan ukuran dan memertahankan ereksi.

